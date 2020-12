La "irresponsabilidad" de los jóvenes provoca en Añora el mayor rebrote de coronavirus de toda la pandemia

La localidad de Añora, de apenas 1.527 habitantes, vivirá la Nochevieja al límite por culpa del covid-19. Según ha desvelado este miércoles el alcalde, Bartolomé Madrid (PP), el municipio de Los Pedroches está pasando un "momento difícil y complicado", pues en solo una jornada se han confirmado más casos de contagio de coronavirus que en los nueve meses de pandemia precedentes. Desde marzo, la localidad del Distrito Sanitario Norte solo ha sumado 20 positivos, una cifra que se habría duplicado de sopetón.

Coinciden, al menos, tres focos de contagio diferentes, aunque el más numeroso y "preocupante" es el que afecta a jóvenes. "Con su irresponsabilidad, nos han sumergido en una dura y brutal realidad. Creo sinceramente que esa irresponsabilidad es fruto de un exceso de confianza entre los noriegos de menos edad, que han venido manteniendo conductas inadecuadas con reuniones en locales y casas privadas durante toda la pandemia, alargando los tiempos de ocio sin adoptar las medidas de prevención adecuadas, hasta que en estos días pasados se ha producido la situación que jamás pensaron que podía ocurrir", ha censurado el primer edil de manera muy crítica. Ahora, la situación "pone en peligro su vida, la de sus familiares y la de todas las personas con las que conviven".

Madrid, quien considera que "no es el momento de hacer reproches", sí busca en cambio con su comunicado "poner en evidencia los errores para aprender y hacerle ver al conjunto de la población la importancia del respeto a la normativa, así como el cumplimiento estricto de todas esas medidas".

"Jamás debemos olvidar, si tenemos un mínimo de sentido común y de humanidad, que son muchos miles de muertes (incluidas personas jóvenes) las que ha provocado el virus y muchas las secuelas que deja en las personas afectadas. Tampoco se debe olvidar nunca que unas horas de diversión han acabado de un plumazo con muchos meses de trabajo y esfuerzo compartido para evitar lo que hoy nos acongoja a muchas familias noriegas", incide el primer edil.

Advierte no obstante que "no procede personalizar la culpa en nadie, ni señalar absolutamente a ninguna persona como responsable de lo ocurrido simplemente porque hayan sido los primeros en conocerse su positivo, ya que no sería justo y con toda seguridad nos estaríamos equivocando". El alcalde, en cambio, ofrece todo el "apoyo, cariño, solidaridad y ayuda a las personas y familias afectadas, esperando que esta pesadilla pase lo antes posible sin dejar más secuela en nuestro pueblo que un mal recuerdo en la memoria". Hasta el momento, el SARS-CoV-2 no ha causado ninguna muerte en Añora.

"Es el momento de demostrar que somos personas comprometidas con el bien común. Es el momento de ser policías de nosotros mismos para contribuir con nuestro comportamiento a salir con éxito de este bache y es el momento de afrontar con valentía nuestros errores para convertirlos en aciertos de futuro, anima.

El regidor ha instado a todos los establecimientos públicos a cumplir escrupulosamente la normativa que les afecta y a toda la población a ser responsable. Igualmente, ha dirigido sendos escritos a la subdelegada del Gobierno de España en Córdoba, Rafaela Valenzuela, y al delegado del Gobierno andaluz, Antonio Repullo, para solicitarles más presencia y apoyo de la Guardia Civil, así como todas las medidas que estimen convenientes para solucionar el rebrote.

Preocupación en Los Pedroches

Este rebrote del covid-19 en Añora aún no se refleja en la estadística oficial de la Consejería de Salud y Familias, que suele arrastrar varias jornadas de retraso y que, a 30 de diciembre, solo recoge cuatro infecciones en la última semana y seis en los pasados 14 días. La tasa de contagio, por tanto, es de 392,9 casos por 100.000 habitantes en Añora, un índice que, de acuerdo a las palabras del alcalde, podría duplicarse en las próximas jornadas.

Lo cierto es que el Distrito Sanitario Norte, al que pertenece Añora, registra en estos momentos la incidencia más elevada de coronavirus de toda la provincia de Córdoba, con 199,8 casos por 100.000 habitantes. La situación más preocupante se vive en Villanueva del Rey, con 1.051,6 casos por 100.000 habitantes. Por encima de los 500, que las autoridades sanitarias consideran la barrera del "riesgo extremo" de contagio, se sitúan también La Granjuela (650,8) y Villanueva de Córdoba (618,6).

La tasa media del conjunto de la provincia ha experimentado un ligero repunte en la última jornada, hasta los 126,2 casos por 100.000 habitantes. En Córdoba capital, es de 139,1; en el Distrito Sur, de 106,5, y en el Guadalquivir, de solo 87,8, la más baja. Los Pedroches y el Alto Guadiato, por tanto, duplican esta incidencia.