Por Córdoba, de castillo en castillo: nace 'Castle Love' con nueve rutas para conocer la provincia a fondo

La Diputación de Córdoba, a través de su Patronato de Turismo, vuelve a poner el foco en la difusión del legado monumental que atesora la provincia en materia de castillos y fortificaciones lanzando el producto Castle Love: Rutas y Experiencias, una nueva herramienta de promoción turística que nace como evolución del proyecto Castle Love y que articula una serie de rutas y experiencias turísticas ya cerradas para que puedan ser comercializadas por operadores y agencias de viajes.

El máximo representante de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha explicado que gracias a este catálogo “los cordobeses vamos a conocer lo que tenemos en la provincia de Córdoba, que muchas veces no lo conocemos, y me refiero a hacerlo desde el punto de vista paisajístico, gastronómico y con rutas que invitan a pasar varios días por los recovecos de la provincia”.

Presentación de 'Castle Love' en la Diputación de Córdoba. / El Día

“Vamos a ir con este producto a los eventos y ferias internacionales a las que acuda el Patronato para que el mundo conozca la provincia de Córdoba; se nos abren unas oportunidades y una ventana de negocio muy importantes en el interior de la provincia y las vamos a aprovechar contando además con la influencia de personas como Cisco García”, ha manifestado Fuentes.

Un catálogo de rutas experienciales

Por su parte, la delegada de Turismo, Narci Ruiz, ha subrayado que “esto es un impulso al turismo y el tejido productivo de nuestra provincia porque se trata de un catálogo de rutas experienciales en torno a las principales fortalezas y castillos de la provincia; el resultado es un producto que facilita su comercialización, un producto que van a manejar las agencias de viajes y que va a potenciar que se incremente el número de pernoctaciones”.

Finalmente, el tenista y creador de contenido Cisco García, que ha formado parte de la campaña audiovisual para dar a conocer el nuevo catálogo, ha expresado su satisfacción por participar en ella. Así, ha señalado que “principalmente me ha hecho ilusión por dos motivos; porque mi padre es de Cabra y allí he pasado mi infancia y porque mucha gente no conoce la riqueza de las Sierras Subbéticas, que es una joya increíble que he podido enseñar y mostrar para atraer a muchos visitantes”.

Paquetes con almuerzos y visitas guiadas

Las rutas y experiencias turísticas de Castle Love se pueden consultar en el catálogo editado para agencias y en la web www.castlelove.es. Los visitantes podrán optar por cualquiera de las nueve rutas diseñadas -de dos días y una noche de duración- y en las que está incluida la entrada a los castillos, almuerzos a base de productos locales, visitas guiadas al patrimonio de cada municipio y el alojamiento.

Las rutas, que recorren toda la provincia de Córdoba, son Entre fortalezas y atalayas en la Subbética, Centinelas de la Subbética, Arquitecturas del poder de la Subbética, Castillos del Guadajoz y Roma Viva, De la gran torre al guardián del valle, Entre ríos y coronas: Córdoba fortificada, Herencia del Gran Capitán: entre viñedos y fortalezas, Testigos de frontera en el Alto Guadalquivir y Castillos entre fiordos y azahares.

Un total de 23 castillos visitables

En estas rutas se han incluido un total de 23 castillos, 12 estaban previamente integrados en el proyecto Castle Love y se ha añadido 11 fortalezas más que presentan potencial para formar parte de paquetes o experiencias turísticas. Cada ruta o experiencia puede integrar, además de los castillos, otros recursos culturales y territoriales del destino en cuestión.

En cuanto a las experiencias turísticas, el nuevo producto contempla un total de 13 experiencias, de entre 4 y 6 horas de duración, por los castillos de los municipios de Iznájar, Belalcázar, Belmez, Castro del Río, Montilla, Cabra, Palma del Río, Priego de Córdoba, Espejo, Almodóvar del Río, Lucena, Luque y Zuheros.

Castillo de Espejo. / El Día

Tanto las rutas como las experiencias se adaptan a distintos perfiles y temporadas y se han diseñado incorporando criterios de sostenibilidad y apoyo a proveedores y comercios locales. De este modo, se facilita a los turoperadores que puedan diseñar paquetes a medida garantizando la competitividad y el equilibrio territorial.

El proyecto se apoya en una página web y en la difusión de material impreso y audiovisual. Para dar a conocer la ruta Centinelas de la Subbética, que recorre Doña Mencía, Luque y Zuheros, se ha elaborado un vídeo protagonizado por el tenista paralímpico y creador de contenido Cisco García y su pareja Raquel Rostro. Asimismo, próximamente se darán a conocer nuevos vídeos para dar a conocer el resto de rutas.