La Comisión Europea advierte que está "muy atenta" para que la investigación del accidente de Adamuz sea "independiente"

Un vagón del tren Iryo precintado, junto al bogie que se encontró en un arroyo cercano al lugar del accidente.

La Comisión Europea permanecerá "muy atenta" a que la investigación del accidente ferroviario de Adamuz sea "independiente", según ha respondido a la plataforma de víctimas del siniestro del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) hace 13 años, cuando murieron 80 personas y 143 resultaron heridas.

El presidente de esta asociación, Jesús Domínguez, escribió al director de Transporte Terrestre en la DG Move de la Comisión Europea, Kristian Schmidt, tres días después de la tragedia de Adamuz. En su respuesta, Shmidt le indica que sus "primeros pensamientos" fueron para las víctimas y las familias del descarrilamiento de Santiago de 2013, "y lo terrible que debe de ser esta noticia también" para ellos. "Mi corazón está con todos los miembros de la asociación, y todos los miembros de mi equipo y de la Agencia Ferroviaria Europea son conscientes de la sensibilidad y la historia", señala.

"Vuestra principal preocupación es la independencia de la investigación de la CIAF. Como saben, la Comisión Europea ha manifestado públicamente su opinión al respecto, desde el principio, en el pasado, y puedo asegurarles que seguiremos atentos a este asunto", destaca.

Y es que, durante los años que duró la instrucción por el caso del Alvia, la plataforma de víctimas llevó sus reivindicaciones ante Europa, que en varias ocasiones se pronunció de manera crítica por la investigación realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que únicamente responsabiliza al maquinista del descarrilamiento por el exceso de velocidad con el que tomó la curva -atendía una llamada del interventor-.

La Comisión Europea y la Agencia Ferroviaria Europea pidieron a España una investigación "independiente" y que entrara en todas las causas del siniestro ferroviario, más allá del error humano, pero la CIAF -adscrita orgánicamente al Ministerio de Fomento, primero, a Transportes ahora- mantuvo el mismo informe en todo momento.

Schmidt traslada a la plataforma que informará a sus superiores de la "preocupación" de las víctimas de Angrois en relación con Adamuz y añade que la Comisión Europea considera "que en los últimos años se han dado muchos pasos en la dirección correcta para reforzar la CIAF y su independencia en el marco del Plan de Acción".

"A la luz del descarrilamiento de Adamuz, la Comisión Europea ha ofrecido su apoyo a las autoridades españolas, incluido el de la Agencia Ferroviaria Europea", apunta en su respuesta el responsable de la DG Move.

"En este momento, me atrevo a esperar que la investigación de Adamuz sea oportuna, independiente y concluyente, pero, como he mencionado anteriormente, permaneceremos muy atentos a ello", subraya el director de Transporte Terrestre en la Comisión Europea.