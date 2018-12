La Cofradía del Aceite premia la trayectoria del empresario Francisco Núñez de Prado

El Teatro Liceo acogió anoche la XXI Gala Oro Virgen de Baena, enmarcada en las Jornadas del Olivar y del Aceite de esta localidad del Guadajoz, en la que un año más se tornó protagonista el aceite de oliva virgen extra de esta tierra y en la que se hizo un público reconocimiento a la trayectoria de Francisco Núñez de Prado, nombrado Hijo Predilecto de la ciudad.

Francisco Núñez de Prado es propietario de la Almazara Santa Lucía de Baena, empresa pionera en la exportación de aceite de oliva ecológico, fue durante ocho años vicepresidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Baena y después, a lo largo de once años, presidente de este organismo.

El Ayuntamiento de Baena eligió ayer este escenario donde fue su hijo, Francisco Iván Núñez de Prado, quien en su nombre recibió este reconocimiento y aseguró "sentirse muy orgulloso y satisfecho ante este premio que hoy se le otorga a mi padre". "Muchas gracias en su nombre", anontó.

Con motivo de esta gala, se hizo entrega también del Premio Internacional Oro Virgen de Baena, que en esta edición se otorgó al Consejo Oleícola Internacional (COI), organismo que tiene entre sus muchos objetivos, minimizar el impacto ambiental del olivar y la industria olivarera, promover el consumo de estos productos a través de planes de acción y campañas innovadoras de promoción.

El representante del COI, Ender Gunduz, señaló que "después de 60 años trabajando en el consejo por el aceite, hablar delante de los productores es lo más difícil porque todo el mérito corresponde a ellos y a su lucha por la calidad" y subrayó que "la producción es un sentimiento que va más allá de un producto".

De igual forma, se llevó a cabo la investidura como Honorable Embajador del aceite de oliva de Baena al actual presidente de la DO baenense, Javier Alcalá de la Moneda, quien reconoció que "soy un enamorado del aceite de oliva y eso lo he heredado de mi familia, desde pequeño he vivido todo lo relacionado con el aceite hasta convertirse en una de mis grandes pasiones".

En opinión de Alcalá de la Moneda, "la denominación de origen tiene aún muchos retos pendientes" y criticó el hecho de que "el aceite tenga actualmente unos precios incomprensiblemente bajos" de los que en parte, culpó "a los españoles por querer vender a granel y a cualquier precio".

La gala incluyó también la investidura como Cofrades de Honor de la Cofradía de Amigos del Olivo de Baena a dos baenenses por su labor en la promoción y mejora dela calidad del zumo de la aceituna. Así, recibieron esta distinción el maestro de molino de la olivarera Peña de Baena, Antonio Bonilla y el periodista Francisco Expósito.

El alcalde de Baena, Jesús Rojano (PSOE), cerró la gala asegurando que "este es un día para encontrarnos con el sector y para poner en valor todas las oportunidades que nos da el aceite de oliva" y anunció que están en conversaciones con la Escuela de Joyería de Córdoba, para "de la mano" promocionar juntos "el oro líquido y el oro sólido".

Las jornadas continúan en la mañana de hoy sábado con la celebración este año de un Concurso Popular de Tortilla Española en la Caseta de los Cristales junto a una degustación gastronómica de salmorejo y dulces elaborados con aceite fresco. En la jornada de ayer se organizó además una cata de aceites dirigida a escolares de primero de Primaria de todos los centros educativos de Baena.