Más de un centenar de personas se concentran en Pozoblanco como rechazo a la sentencia de la Manada

Más de un centenar de personas se han concentrado en el Bulevar de Pozoblanco para mostrar su rechazo a la sentencia a cuatro de los miembros de La Manada por los abusos cometidos contra una joven de la localidad en mayo de 2016.

"Cuando la agreden a ella, nos agreden a todas", ha sido el lema seguido en la concentración para mostrarle a la víctima que no está sola. La lectura del manifiesto ha estado a cargo de la presidenta de la Asociación de Mujeres Ventana Abierta, Tránsito Habas, que ha insistido en que la reforma del Código Penal es algo que el movimiento feminista lleva pidiendo mucho tiempo.

Muestra de este desfase del Código está en que se penaliza más la agresión de la intimidad que la agresión a la libertad sexual, unas leyes "hechas por y para los hombre".

"La justicia le ha fallado a ella y a nosotras, las mujeres. Esta sentencia no repara el daño sufrido por la joven durante estos cuatro años", reza en el manifiesto.

La familia de la joven ha trasmitido a la asociación que se "han sido cuatro años de sufrimiento para que la sentencia haya añadido más sufrimiento, porque no se ha reparado el daño. Esta sentencia no es una condena para los agresores, si no una despenalización".

También ha querido mostrar su apoyo a la chica María del Carmen Toribio, representante del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres de Pozoblanco.