'Cabra juega limpio': un decálogo de recomendaciones para fomentar el respeto en el deporte

El Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Cabra ha puesto en marcha la campaña Cabra juega limpio, Cabra ciudad del deporte’ una idea propuesta por el Club Balonmano Egabrense que será desarrollada en la presente temporada 2023/2024 “con el objetivo de fomentar y concienciar sobre la importancia de los valores deportivos y el juego limpio en cada uno de los deportes que se practican en nuestra ciudad”.

Así lo ha manifestado el delegado de Deportes, Francisco Casas, quien ha presentado esta iniciativa junto a los responsables de la decena de clubes deportivos que se han adherido a esta propuesta que “pretende dar a conocer y fomentar los valores más positivos del deporte como son el esfuerzo, la superación, el respeto, el compañerismo, la inclusión o la igualdad, promoviendo el juego limpio en todas las disciplinas y categorías del deporte local”.

Concretamente, la campaña va dirigida a cuatro grandes grupos, como son deportistas, familias, cuerpos técnicos y espectadores que a través de material diverso como cartelería, trípticos y lonas colocadas en distintas instalaciones deportiva de Cabra, y reforzada con publicidad en medios de comunicación, se invitará a comprender el deporte como un juego “cuyo principal objetivo es divertirse y pasarlo bien, evitando el insulto y algunas actitudes que dan lugar a espectáculos vergonzantes desde la grada”, ha indicado el edil.

En este sentido, Casas ha explicado que los propios clubes “se comprometen a inculcar a estos cuatro grupos una actitud positiva en la animación, alejada de gritos e insultos, donde el respeto a jugadores, árbitros y aficionados sea el principal rasgo”. Igualmente, y en un plano más interno, la campaña invita a los técnicos “a no limitarse a dar lecciones sobre el deporte que practiquen, sino también a enseñar a los deportistas a jugar y divertirse, algo fundamental sobre todo en el deporte base”.

La campaña se basa en un decálogo de recomendaciones para todos los agentes implicados en la práctica deportiva, como no gritar e insultar, respetar a los entrenadores, tener presente que un partido es un juego, el respeto a los árbitros, animar a los dos equipos y a todos los jugadores que compiten, no perder la calma, que las familias disfruten viendo jugar a sus pequeños, no dar lecciones después de los partidos, pensar que los jugadores siempre lo harán lo mejor posible y hacer todo lo posible para que los deportistas se sientan felices con el apoyo de sus familias y el público.

Por último, el concejal de Deportes ha informado de que se dará traslado de esta campaña a los centros educativos de la localidad para su información y conocimiento entre el alumnado, instándoles igualmente al desarrollo de actividades que incidan en estos objetivos y que promuevan la concienciación y desarrollo de los valores del deporte. “Estamos empeñados en conseguir que en Cabra el público disfrute y apoye a sus equipos con el aplauso, fomentando la alegría y la felicidad de los jugadores en un ambiente de respeto mutuo”, ha manifestado Casas.

Los clubes que participan en esta iniciativa, y que por tanto se comprometen a transmitir esta información, son el Club Balonmano Egabrense, Club Baloncesto Cabra, CD Fútbol Base Egabrense, Hélity CD Egabrense, Peña Ciclista Egabrense, Club Deportivo Igabrum Tenis, Club Triatlón Egabrense, Club Deportivo Delphis (natación y voleibol) y CD Ajedrez Egabro.