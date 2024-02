Seis aldeas de Priego de Córdoba eligen este domingo a sus alcaldes de barrio

El próximo domingo 18 de febrero se llevará a cabo una consulta ciudadana para la designación de alcalde de barrio en seis aldeas del término municipal de Priego de Córdoba donde han concurrido más de una candidatura.

En concreto, el proceso de consulta se llevará a cabo en las aldeas de El Cañuelo, Genilla, Las Higueras, Navasequilla, El Tarajal y Los Villares. Desde las 16:00 hasta las 20:00, los residentes de estas aldeas tendrán la oportunidad de votar y elegir a su alcalde de barrio.

Por su parte, en el resto de aldeas del término municipal de Priego de Córdoba la situación varía. En tres de ellas, no se presentaron candidatos o no cumplen con los requisitos necesarios para la designación, por lo que se abre un diálogo con los posibles interesados. Mientras que en otras once aldeas, solo se presentó un candidato, los cuales han sido designados directamente por Decreto de Alcaldía, comenzando el desempeño de su función desde el pasado viernes 9.

La celebración de estas consultas ciudadanas emana del Reglamento aprobado en el mes de octubre de 2023, que fue aprobado sin alegación alguna en el trámite de audiencia pública. Tendrá carácter de proceso abierto, por lo que los ciudadanos con residencia en las aldeas con una antigüedad igual o superior a un año podrán optar por votar a todos los candidatos, a uno solo, voto en blanco o nulo.

De esta manera, los ciudadanos podrán ejercer su derecho a elegir a sus representantes locales y contribuir activamente al desarrollo y bienestar de sus respectivas aldeas.