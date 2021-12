El alcalde de Valsequillo, Francisco Rebollo, deja el cargo: "Ha sido un gran orgullo haber representado a mi pueblo"

El alcalde del municipio cordobés de Valsequillo, el socialista Francisco Rebollo, dejará el cargo a final de mes tras 11 años al frente del Ayuntamiento de esta localidad de 348 habitantes, una de las más pequeñas de la provincia. "Ha sido un gran orgullo haber representado a mi pueblo, aunque no creáis que es tarea fácil. Tiene sus pros y tiene sus contras, pero sobre todo lo que conlleva es mucho trabajo y muchas horas de dura dedicación que no se ven", se despide el regidor en una carta difundida a los vecinos.

Rebollo recuerda que está jubilado desde hace un año y tres meses y que, por tanto, desempeña el cargo "de manera desinteresada" porque "nunca" -explica- lo ha ostentado "con ningún tipo de interés, sino por vocación y por la pasión de dedicarme a mi gente". "Pienso y creo que mi trato ha sido el mismo para todos y todas, sean cuales sean sus ideas políticas, aunque soy consciente de que estas palabras serán criticadas y no lo juzgo, así es la política", se despide el primer edil.

"Soy consciente de que he hecho cosas y tomado decisiones que a unos les habrán parecido bien y a otros no, pero sí os puedo asegurar que todas han sido tomadas con mi mejor intención. Y si a alguien he perjudicado en algún momento pido disculpas, porque esa nunca ha sido mi intención", asume el aún regidor, quien en la carta de despedidia agradece el respaldo de su familia, y especialmente de su mujer. "Porque como ya he dicho representar una Alcaldía no es tarea fácil y sé que, sin su apoyo y cariño, hubiera sido aún más complicado", subraya.

Ahora asumirá la Alcaldía María Jesus García Nieto, responsable de Cultura, Asuntos Sociales, Turismo y Festejos y primera teniente de alcalde.