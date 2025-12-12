El alcalde de Belalcázar dimite tras la difusión de mensajes de contenido sexual a una subordinada

El alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández, ha anunciado en la tarde de este viernes dimisión y su renuncia a la militancia en el PSOE tras la difusión de mensajes de contenido sexual dirigidos a una subordinada. Según ha informado el PSOE, Fernández Rodríguez ha comunicado a la dirección provincial del partido, "ante la petición de renuncia a la militancia y de sus cargos instituciones por las acusaciones de acoso ante una trabajadora municipal aparecidas en prensa, su decisión de entregar de manera inmediata todos sus cargos orgánicos e institucionales tras las informaciones aparecidas hoy en diversos medios de comunicación sobre un presunto caso de acoso sexual".

Desde el año 2023 y hasta este año, el alcalde socialista de Belalcázar envió reiterados mensajes sexuales a través de whatsapp a una subordinada, mensajes a los que ella no hacía caso. "Te tengo muchas ganas", "¿echas de menos una buena comida de almeja?" y "estoy solito en el ayunta" son algunos de los mensajes de whatsapp que Fernández Rodríguez envió a su subordinada y que ha desvelado Abc este viernes.

Fernández Rodríguez ha destacado que su decisión de dimitir y su renuncia a la militancia en el PSOE viene motivada "por la reciente publicación de conversaciones y de imágenes en diversos medios de comunicación. Si bien quiero dejar claro que en ningún momento mis palabras y actitudes fueron de carácter acosador, reconozco que esas conversaciones fueron inapropiadas y no se ajustan al comportamiento que, como alcalde, debo demostrar en todo momento. Lamento profundamente el haber cometido este error de juicio", ha subrayado.

El todavía regidor ha insistido en que es importante aclarar que las conversaciones no fueron dirigidas a ninguna trabajadora o trabajador del Ayuntamiento, "sino que fueron una conversación fuera de lugar, una falta de respeto a la que no le di la importancia que debería haber tenido en su momento. Me duele ver que mis actos puedan haber causado confusión o malestar, y asumo toda la responsabilidad por ello".

Fernández Rodríguez ha pedido disculpas "sinceramente" a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por esta situación, así como a los vecinos y vecinas de Belalcázar. "Soy plenamente consciente de que el respeto y la integridad son valores esenciales en cualquier cargo público, y reconozco que no he estado a la altura de las expectativas que la ciudadanía tiene de su alcalde", ha subrayado.

El aún regidor ha destacado asimismo que "con este paso atrás", quiere permitir que el municipio de Belalcázar continúe con un liderazgo renovado "y con la tranquilidad de que mi error no influirá en la labor de quienes seguirán al frente del Ayuntamiento. Mi compromiso con la comunidad de Belalcázar sigue siendo fuerte, pero considero que esta es la mejor decisión para preservar la confianza y el respeto que siempre he tratado de fomentar".

"Gracias a todos por la confianza que me han brindado a lo largo de mi mandato. Lamento profundamente los posibles daños que este incidente haya podido causar y pido disculpas de todo corazón", ha concluido.

Esta noticia ha salido a la luz después de que la agrupación municipal del PSOE de Belalcázar haya optado por relevar a Fernández Rodríguez de la secretaría del partido en esa localidad. El nuevo secretario general del partido en Belalcázar es David Guerrero, nuevo secretario local que todo a punta que será el próximo candidato del PSOE a las municipales.

Según la información publicada, las proposiciones sexuales del alcalde a la subordinada comenzaron en marzo de 2023 y se prolongaron hasta este mismo año. "Qué cuerpazo tienes" y "cada día me gustas más" son otros de los mensajes que el alcalde socialista de Belalcázar envió a la mujer. Fernández Rodríguez le insistió a su subordinada en otra ocasión, cuando eran casi las 23:00, "tendrías que venir a verme" y al no obtener respuesta le reprochó "eres mala para contestar".

Ante la insistencia de los mensajes del alcalde a la trabajadora en los que le preguntaba si echaba de menos "una buena comida de almeja", acompañado de un "de verdad te tengo ganas, solo eso", ella le dijo que por qué no se lo pedía a otra mujer, a lo que él le contestó que "la tuya está más fresca y más tierna, no te vas a arrepentir, no pido mucho".

A principios de este año le envió otro mensaje poco después de las siete de la mañana del 13 de enero en la que le preguntó "¿te espero esta tarde?". Estuvo varias horas esperando un mensaje de respuesta y al no recibirlo, pasadas las 16:00 le preguntó "¿te espero o me gasto el dinero'". Hora y media más tarde le volvió a preguntar: "¿ha pasado algo, parece que no me contestas?". Siguió días después enviándole más mensajes, entre ellos, en los que le insistía en que "estoy solito en el ayun". Además de los mensajes, Fernández Rodríguez le envió vía whatsapp varias fotografías a su víctima en las que se le ve solo y con poca ropa acompañadas de un "ves, estoy solo".

El alcalde asegura que con esa mujer "ha habido un tonteo" que duró "dos o tres meses o algo más". Fernández Rodríguez ha defendido que actualmente no mantiene contacto con ella. Además de defender también que no recuerda nada de los mensajes sexuales.