Escándalo en Belalcázar por unos mensajes sexuales del alcalde a una subordinada: "Te tengo muchas ganas"

El alcalde socialista de Belalcázar, Francisco Luis Fernández Rodríguez, envió reiterados mensajes sexuales a través de whatsapp a una subordinada, mensajes a los que ella no hacía caso. "Te tengo muchas ganas", "¿echas de menos una buena comida de almeja?" y "estoy solito en el ayunta" son algunos de los mensajes de whatsapp que Fernández Rodríguez envió a su subordinada y que ha desvelado Abc este viernes.

Esta noticia ha salido a la luz después de que la agrupación municipal del PSOE de Belalcázar haya optado por relevar a Fernández Rodríguez de la secretaría del partido en esa localidad. El nuevo secretario general del partido en Belalcázar es David Guerrero, nuevo secretario local que todo a punta que será el próximo candidato del PSOE a las municipales.

Según la información publicada, las proposiciones sexuales del alcalde a la subordinada comenzaron en marzo de 2023 y se prolongaron hasta este mismo año. "Qué cuerpazo tienes" y "cada día me gustas más" son otros de los mensajes que el alcalde socialista de Belalcázar envió a la mujer. Fernández Rodríguez le insistió a su subordinada en otra ocasión, cuando eran casi las 23:00, "tendrías que venir a verme" y al no obtener respuesta le reprochó "eres mala para contestar".

Ante la insistencia de los mensajes del alcalde a la trabajadora en los que le preguntaba si echaba de menos "una buena comida de almeja", acompañado de un "de verdad te tengo ganas, solo eso", ella le dijo que por qué no se lo pedía a otra mujer, a lo que él le contestó que "la tuya está más fresca y más tierna, no te vas a arrepentir, no pido mucho".

A principios de este año le envió otro mensaje poco después de las siete de la mañana del 13 de enero en la que le preguntó "¿te espero esta tarde?". Estuvo varias horas esperando un mensaje de respuesta y al no recibirlo, pasadas las 16:00 le preguntó "¿te espero o me gasto el dinero'". Hora y media más tarde le volvió a preguntar: "¿ha pasado algo, parece que no me contestas?". Siguió días después enviándole más mensajes, entre ellos, en los que le insitía en que "estoy solito en el ayun". Además de los mensajes, Fernández Rodríguez le envió vía whatsapp varias fotografías a su víctima en las que se le ve solo y con poca ropa acompañadas de un "ves, estoy solo".

El alcalde asegura que con esa mujer "ha habido un tonteo" que duró "dos o tres meses o algo más". Fernández Rodríguez ha defendido que actualmente no mantiene contacto con ella. Además de defender también que no recuerda nada de los mensajes sexuales.