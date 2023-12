El alcalde de Puente Genil, sobre la manifestación por la sanidad: "No por repetir una mentira 500 veces se convierte en verdad"

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco (PP), se ha mostrado este martes muy crítico con las protestas sobre la situación sanitaria en el Sur de la provincia y, pese a mostrar su "respeto" por todas las opiniones vertidas, ha zanjado: "No por repetir una mentira 500 veces se convierte en verdad". Así, Velasco ha sido tajante al afirmar que “ni hay desmantelamiento de la sanidad en Puente Genil, ni entendemos el fondo del asunto” en la convocatoria de la manifestación.

“El hospital sigue prestando la misma cartera de servicios y la Atención Primaria tiene la mejor cobertura que ha tenido en Puente Genil a lo largo de los últimos años. Otra cuestión es que se hayan reducido las citas que se daban para un mismo médico y a veces se ocasionan retrasos. Eso no lo vamos a negar, pero es el devenir normal del funcionamiento de un centro de salud o un hospital”, explicó el alcalde, quien añadió que, actualmente, "están cubiertas todas las plazas de médicos de familia (17) y las cuatro plazas de atención pediátrica, cuando aquí ha habido veces que sólo han estado cubiertas una o dos de esas plazas”.

Velasco ha censurado que la convocatoria “tiene una connotación de intentar hacer política con una cuestión tan seria como es la de la sanidad y de forma injustificada".

"No somos ajenos a que haya problemas de especialistas, esto ocurre en toda España, porque no son fáciles estas sustituciones, pero no eso no quiere decir que se esté desmantelando un hospital, ya que el que haya altas, bajas o vacantes de especialistas en un momento dado son las situaciones normales de cualquier centro hospitalario”, ha dicho el primer edil. “Se está engañando a los ciudadanos de Puente Genil deliberadamente, y además con intencionalidad política, ya que todos (los convocantes) forman parte de diferentes partidos y son personas muy señaladas políticamente”, incidió el alcalde.