La plataforma sanitaria insta a la ciudadanía de Puente Genil a salir a la calle contra el "desguace" del hospital

La plataforma Puente Genil por su Sanidad Pública ha animado a los vecinos y vecinas a participar estye martes, 12 de diciembre, en la manifestación que recorrerá la zona centro de la localidad reclamando mejoras en la situación sanitaria de la localidad, demandando la creación de un área sanitaria propia para la comarca de la Campiña Sur Cordobesa y contra “el desguace” del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil. La marcha, convocada por la Junta de Personal del Área Sanitaria Sur de Córdoba partirá a las 17:00 desde el paseo del Romeral y discurrirá por la Matallana y la avenida de la Estación, para finalizar en el centro hospitalario.

En palabras del portavoz de la plataforma, Antonio Baena, “esta será la segunda manifestación que se va a hacer en la comarca para defender la sanidad pública y, sobre todo, para intentar que esta macroárea sanitaria, que es la más grande de Andalucía agrupando a más de 200.000 personas, se pueda dividir”.

“Nuestra intención no es otra que la defender el hospital de Puente Genil contra el desguace del centro hospitalario, contra su desmantelamiento. Hace dos semanas nuestros niños tuvieron que ir todos al hospital porque no había pediatras, y esto no sólo sucede en pediatría, sino también en atención primaria”, dijo Baena, quien señaló que “una de las cosas de las que más se queja la gente es que cuando van a las citas de atención primaria, están vacías, no hay gente. Esto está pasando aquí y en otros sitios, con lo cual algo se está haciendo mal desde la Consejería y nos estamos perjudicando nosotros, porque si pides una cita y te la dan para 15 días y luego vas al hospital y está aquello vacío, es un problema gordísimo”.

“La sanidad es tan importante que no podemos dejar pasar esta oportunidad que tiene Puente Genil mañana, a las cinco de la tarde, para defendernos, y sobre todo, hago un llamamiento especial a las madres y a las mujeres de Puente Genil, que tienen una gran responsabilidad, porque son las que llevan a sus hijos a los médicos, que no debería ser así, pero lo es; y son las que más sufren este problema, pero es que también llevan a sus padres, con lo cual son las más perjudicadas, por lo tanto, les pido de manera especial que nos acompañen mañana”, afirmó.

Baena señaló que “nos quieren decir que no a lo que expresamos, nos dicen que hacemos política como manera de descalificar, pero política es todo. La Constitución dice que cualquiera puede ser del partido político que le dé la gana siempre que esté legalizado, luego el que acuse a alguien de político está yendo contra la Constitución, y un derecho fundamental, así que se debería callar y decir las cosas bien; y luego son los políticos los que, con nuestro dinero, deciden en que se emplea, y cómo no se emplea bien, es evidente que todo lo que se haga con respecto a las decisiones que toman los políticos tienen cariz político y, en este caso, social, ya que afecta a la salud de las personas y no podemos permitir que esté afectando como nos está afectando… altas mal dadas, gente con muchos problemas y largas listas de espera que matan”.

Por su parte, Rafael Osuna, presidente de la Junta de Personal del Área Sanitaria Sur de Córdoba y delegado sindical del sindicato de enfermería Satse, explicó que la manifestación fijada para este martes tiene como objetivo exigir a la Junta que cumpla con el compromiso pactado en su día de crear el área de gestión sanitaria de la Campiña Sur “para acabar con los problemas de falta de profesionales y listas de espera que vienen sufriendo los ciudadanos de las 29 localidades que engloba la actual macroárea sanitaria”.

“Y en clave local queremos que el Hospital de Puente Genil sea más competitivo y atractivo para los profesionales, ya que ahora es muy difícil contratar un médico el área sur para decirle que un día va a trabajar en Cabra, otro en Montilla y otro en Puente Genil, en un entorno donde no existen profesionales. Tener un eje Montilla-Puente Genil facilitaría la contratación de especialistas y que la cartera de servicios del hospital de Puente Genil, por ejemplo los quirófanos, funcionen a pleno rendimiento, no como ahora que tienen una ocupación testimonial y están cerrados en un 80% de la franja horaria, algo que no podemos permitir, sobre todo cuando existe la necesidad de intervenir, con listas de espera, y por lo tanto, tenemos que buscar profesionales para rentabilizar nuestro hospital de Puente Genil”.

Osuna lamentó que las medidas adoptadas en otras comarcas andaluzas para reducir el tamaño de las macroáreas sanitarias “no se estén llevando a cabo en el sur de Córdoba, haciendo que los profesionales y los sanitarios tengamos que estar en la calle solicitando que se cumpla aquello que ya se ha firmado”.