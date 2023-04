Qué se puede hacer y qué no con el agua de La Colada tras ser declarada no apta para consumo humano

Esta mañana, la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía ha declarado no apta para el consumo humano el agua que abastece a todo el Norte de la provincia, procedente del embalse de La Colada mediante el trasvase que se realiza hasta Sierra Boyera. Según han explicado desde la Administración autonómica, los controles realizados al agua han detectado valores de carbono orgánico superiores a los límites establecidos.

La declaración de no apta para consumo humano no significa que se vaya a cortar el suministro a la población. La red de abastecimiento seguirá funcionando con normalidad, pero se avisa a los alrededor de 80.000 habitantes afectados que no deben usarla para beber ni para cocinar, evitando ingerirla.

En cambio, sí se puede seguir utilizando, por no existir riesgo sanitario, para otros usos habituales en las viviendas, como el aseo y la limpieza del hogar.

La empresa provincial de aguas, Emproacsa, como gestora del suministro tendrá que comunicar a la población afectada la calificación del agua y los usos permitidos, así como proporcionar agua potable mientras que dure esta situación.

Municipios afectados

La resolución adoptada afecta a los municipios de Alcaracejos, Añora, Belalcázar, Belmez (Doña Rama, El Entredicho y El Hoyo), Los Blázquez, Cardeña (Azuel y Venta del Charco), Dos Torres, Espiel, Fuente La Lancha, Fuente Obejuna (El Alcornocal, Argallón, Cañada del Gamo, La Cardenchosa, La Coronada, Cuenca, Los Morenos, Navalcuerno, Ojuelos Altos, Ojuelos Bajos, Los Pánchez, Piconcillo, Porvenir de la Industria, Posadilla), La Granjuela, El Guijo, Hinojosa del Duque, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Santa Eufemia, Torrecampo, Valsequillo, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey, Villaralto y El Viso.