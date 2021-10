La Mezquita bajo el agua y la Sierra en llamas: así afectará el cambio climático a Córdoba

Una imagen vale más que mil palabras. Ver la Mezquita de Córdoba con un palmo de agua o la Sierra en llamas puede ser más eficaz en la lucha contra el cambio climático que un tratado sobre la materia. Y es lo que, en efecto, ha logrado la plataforma The Climate Does Not Exist, un proyecto impulsado por un grupo de investigadores con base en Canadá que emplea la inteligencia artificial para simular el efecto que tendrían las grandes riadas o los incendios de sexta generación en cualquier parte del planeta con la ayuda de las imágenes que proporciona Google Maps.

El efecto es sobrecogedor: Sierra Morena en llamas, Las Tendillas anegadas, Lucena arriada... "Quizás haya experimentado alguna extraña ola de calor o alguna que otra inundación primaveral, pero algunos de nosotros vivimos estos eventos climáticos extremos con demasiada frecuencia. Eso se debe a que el cambio climático no afecta a todos al mismo tiempo ni en la misma escala. Toma diferentes formas dependiendo de dónde vivamos", reflexiona la plataforma The Climate Does Not Exist.

La aplicación "proporciona una ventana a las formas de gran alcance en que el cambio climático afecta a la vida de millones de personas en todo el mundo, excepto que esta ventana da a su calle y los lugares que aprecia", reflexionan los expertos, que animan a hacer la prueba en la aplicación.

Pues, aunque algunas de las imágenes que proporciona el portal gracias a la inteligencia artificial puedan parecer ciencia ficción, lo cierto es que no distan demasiado de situaciones acontecidas en los últimos meses en la provincia de Córdoba. Y eso es algo que debería llamar a la reflexión. El incendio que amenazó a los vecinos de Villaharta en agosto o el que devastó el Calatraveño solo horas más tarde dejaron imágenes aterradoras. Y hace menos de un mes una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) anegó calles y causó numerosos daños en Lucena o Alcaracejos. Las fotografías de esos momentos, de hecho, parecen generadas por los efectos de The Climate Does Not Exist.

Las visualizaciones son producto de un potente algoritmo denominado GAN, una clase de marcos de aprendizaje automático que permite que una computadora cree y transforme imágenes. Puede parecer solo un filtro de los muchos que se utilizan en Instagram, pero llegar aquí, poder ver los efectos del cambio climático en el Patio de los Naranjos, Capuchinos, Vallellano o Las Tendillas, es el resultado del trabajo iniciado en marzo de 2019 por un grupo de científicos de inteligencia artificial con base en el Instituto Mila, de Quebec, Canadá.

Y, detrás de la iniciativa, se encuentra el profesor Yoshua Bengio de la Université de Montréal, que ha logrado reunir en el instituto de investigación Mila a más de 500 investigadores especializados en el campo del aprendizaje automático. "Si bien no somos científicos del clima, hemos hecho todo lo posible para recopilar fuentes creíbles de socios como la Red de Acción Climática. Somos científicos informáticos con un gran interés en el cambio climático y los impactos ambientales, y queremos utilizar la inteligencia artificial para hacer del mundo un lugar mejor", explican.

En la base de todo el proyecto está el problema del cambio climático, "un gran desafío para la humanidad". La prevención de sus consecuencias catastróficas requerirá cambios tanto en la formulación de políticas como en los comportamientos individuales, explican. La investigación sugiere que mostrarle a la población imágenes de los impactos del cambio climático, como ciudades inundadas, bosques devastados por incendios o pueblos envueltos en niebla contaminante puede ayudar a reducir la distancia psicológica, especialmente si los lugares son familiares para el espectador. Como Pozoblanco, Montilla, Palma del Río o La Guijarrosa.

"Creemos que aprovechar la inteligencia artificial para crear imágenes de impactos climáticos personalizados será especialmente poderoso para superar las barreras a la acción y crear conciencia sobre este importante tema. Nuestra esperanza es que este proyecto permita a los espectadores repensar sus sesgos cognitivos y tomar medidas, como individuos y miembros de la comunidad global, para detener el cambio climático", animan a probar. De Adamuz a Zuheros, puedes comprobar el impacto del calentamiento global en esta galería gráfica que recorre todos los rincones de la geografía cordobesa.