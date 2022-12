El Viso, donde solo se puede actuar una vez en el 'Auto sacramental de los Reyes Magos'

El Auto sacramental de los Reyes Magos, que cada cuatro años se representa en el municipio cordobés de El Viso desde hace casi dos siglos, tiene la peculiaridad de que ninguna persona puede repetir en el reparto en su vida, no puede volver a actuar cambiando de personaje principal en la obra.

Si en la otra gran referencia de teatro popular en la provincia de Córdoba, Fuenteovejuna, de Lope de Vega, que se representa en Fuente Obejuna, es habitual que sus habitantes roten por los personajes, en El Viso "lo que hay que valorar es que sale una vez, no vuelve a salir nunca más", afirma el director de la representación, José Rafael López Pizarro.

"Son siempre actores distintos del mismo pueblo", insiste, por lo que el que hace de rey Herodes, por ejemplo, en una ocasión, no puede salir de San José otro año.

En esta ocasión, que se distancia en cinco años de la anterior por la suspensión de la de 2021 por la pandemia, habrá 280 habitantes sobre sus 2.537 totales, para las representaciones entre el 5 y 8 de enero próximo.

Una seña de identidad viseña

Para el alcalde de El Viso, Juan Díaz Caballero, la representación "es una verdadera seña identidad del pueblo viseño, lo marca su historia, lo más de dos siglos, que va pasando de generación en generación y que, lógicamente, aparte de una responsabilidad, es un verdadero orgullo para cualquier viseño o viseña ser partícipe del auto sacramental”.

El "esfuerzo especial para los actores, las actrices, el grupo de baile y la coral", aparte del aporte identitario, es una recompensa económica con las más de 12.000 personas "que vienen esos días, amén de muchos viseños que esos días vuelven", refiere Díaz.

Todo surge por una abundancia de religiosos que se dio en El Viso por la exclaustración de los franciscanos del convento San Alberto en 1835, según explican Francisco Valverde y Carmen Fernández en un libro sobre el auto, editado por primera vez en 2001.

Los franciscanos, en su apostolado, comenzaron las representaciones por las calles del pueblo sobre una obra de Fernández de Ávila.

Eugenio Díaz, gestor hipotecario, que hará de Melchor; Manuel Ruiz Pino, herrero, que será Gaspar; y Antonio Pino Díez, librero, que encarnará a Baltasar, se prueban en el camerino de la Casa de la Cultura, junto al centro de interpretación del Auto de los Reyes Magos, los trajes que vestirán en las seis representaciones.

Ajenos, como los miembros de la coral de la Peña Cultural Reyes Magos, que es la que amalgama todos los elementos que forman cada cuatro años el entramado, que un gol de Álvaro Morata acaba de afianzar la clasificación de España para los octavos de final del Campeonato del Mundo de Fútbol frente a Japón en la que, a la postre, sería una efímera presencia en la competición.

La mayoría sacrifican, incluido el alcalde, su afición al balompié para estar cuatro días de enero, probablemente pasando un frío helador, como el de esta noche, cada cual en su papel.

Imprescindible papel de la coral

Algunos lo tienen definido desde hace tiempo, como los cuarenta integrantes de la coral. Consuelo Moreno Muñoz, presidenta de la peña y miembro de la coral, considera su papel "imprescindible, porque es la que con sus canciones y con sus letras va narrando lo que va a ocurrir y es lo que le da vida" a la obra.

"Además, bailan al Niño cuando ha nacido, cuando van los pastores a adorarlo, da mucha alegría, son casi todo jotas, hay algún villancico, eso es algo particular porque es música de pasodoble", subraya.

Otros, en cambio, no lo saben hasta el verano. López va "viendo a la gente del pueblo y perfilándole un poco la voz, a ver en qué personaje pueden ir encajando y, cuando llega julio o agosto, ya lo tengo y se lo comunico".

En los 32 años que lleva dirigiendo el auto sacramental, con 27 obras de teatro a sus espaldas, no se le ha dado el caso de que se le haya negado nadie a aceptar un papel, aunque, en ocasiones, "vaya a ser que vaya a ser un poquito reacio -relata-, porque es normal que un chaval que no se le ha pasado por la imaginación salir nunca en un escenario, le dices de golpe y porrazo que va a hacer de Giuseppe o cualquier otro personaje, el primer choque te dice que no", aunque termina por solventarse.

Victoria Torí Ramírez y María Dolores Torí Ramírez, pese a los apellidos primas, no hermanas, responsables de la coreografía desde hace 24 años, o lo que es lo mismo, ocho representaciones, montan los cuatro pases que se dan, variaciones de la jota, cada una distinta a la versión anterior.

"Ninguna tenemos experiencia profesional, lo vivimos, lo llevamos en la sangre", señala María Dolores, que hizo de Rebeca hace 33 años y que antes, en 1982, ya participó en el coro.

El grupo de baile ensaya en una nave municipal en la esquina de dos calles dedicadas a otras dos localidades, como El Viso, del Valle de los Pedroches, Santa Eufemia y Dos Torres, ajeno a que Ritsu Doan y Ao Tanaka le han dado la vuelta al marcador en tres minutos y han dejado a España, de momento, fuera del Mundial.

Victoria, Viki, como la conocen en El Viso, afirma que "es duro estar hora y pico danzando", lo que produce esquinces y roturas musculares, por lo que hay una sustituta femenina y otro masculino. Durante el ensayo se incorporan danzantes que llegan de sus obligaciones profesionales y familiares a la nave excelentemente equipada, que el Ayuntamiento adquirió, sin acabar de construir, para salón multiusos, junto a un antiguo bar de copas anexo, precisa el alcalde.