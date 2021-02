Urbanismo detecta nuevos hundimientos en el firme del Paseo del Romeral en Puente Genil

El concejal de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil, Chencho Moreno, ha anunciado que han vuelto a detectarse hundimientos en el firme del Paseo del Romeral, apenas unos meses después de la intervención llevada a cabo para corregir este problema.

Moreno ha explicado que no han encontrado todavía el motivo de esta situación, por lo que han pedido disculpas a la ciudadanía por las molestias ocasionadas.

No obstante, el edil de Cs, ha expresado que, pese a que las indagaciones de los técnicos están bien encaminadas en cuanto a las razones que han provocado los hundimientos, hablarán internamente, y ha añadido, además, que desde el consistorio existe cierta sorpresa por la rapidez con la que han aparecido estas deficiencias, especialmente desde mediados de la semana pasada en adelante.

Sobre los desperfectos, el concejal también ha eximido de culpa a la empresa que ejecutó las obras el pasado verano “porque ellos se limitaron a hacer lo que se les encomendó y no son responsables”, reiterando que no se descartan las causas de estos problemas “todavía en fase temprana y a los que habrá que darles una solución”, aunque no ha precisado el tiempo o plazo que se tardará en solucionarlo.

Por último, el concejal ha afirmado que por el momento no se va a cortar el tráfico en la zona. “Únicamente, cuando la gente pase por allí, notará este problema, y entendemos que debíamos contarlo para informar que se detectado esta incidencia y que estamos trabajando para ver lo que va a suceder”, ha puntualizado Moreno.

La intervención llevada a cabo en este céntrico punto de la localidad se prolongó por espacio de unas cinco semanas durante el pasado verano de 2020, actuándose sobre el firme del Paseo del Romeral y parte de la calle Horno, ascendiendo su coste a unos 11.000 euros.