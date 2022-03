La Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres visita Montilla en su asamblea anual

Montilla ha recibido este lunes a las 70 personas que vienen participando desde el domingo en la asamblea de la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres (UAES), el colectivo más importante a nivel nacional de un gremio que se considera “estratégico” en la promoción de los vinos.

La segunda jornada de esta actividad ha trascurrido íntegramente en la Campiña Sur, con Montilla como principal protagonista. Los asistentes fueron recibidos en Bodegas Pérez Barquero por el alcalde, Rafael Llamas, y el teniente de alcalde de Turismo, Manuel Carmona, acompañados por el presidente del Grupo Pérez Barquero, Rafael Córdoba. Al almuerzo en este enclave le siguió la visita a Bodegas Alvear.

Para Pablo Martín, presidente de la UAES, la visita a la zona Montilla-Moriles “estaba pendiente desde que hace dos años la solicitara la Asociación de Sumilleres de Córdoba”, a lo que habría que añadir que “aquí encontramos un vino singular, diferente, distinto; son vinos que los sumilleres conocemos pero hacerlo desde dentro, a pie de bodega, es mucho más enriquecedor”.

Rafael Bellido, responsable del colectivo a nivel andaluz, se ha sumado al reconocimiento que “por sus distintivos de calidad tienen los vinos de Montilla-Moriles”, para afirmar a continuación que “ya no hace falta convencer a nadie de que este vino es bueno porque en realidad lo es, lo que hace falta es que la gente lo conozca y en esa promoción el gremio del sumiller, que sabe apreciar los buenos vinos, puede ayudarnos mucho”.

Bellido ha recordado que “hasta hace años estos vinos se utilizaban, sobre todo para venderlos fuera o se consumían en las tascas de los pueblos, pero ahora ya no hay un solo cocinero Michelín que no use vinos Montilla-Moriles o vinos generosos, en general, en sus menús degustación”, de ahí que remarcara la importancia de seguir apostando por acciones promocionales de este tipo.

En representación del Ayuntamiento montillano ha manifestado “la satisfacción” que reporta que este congreso nacional de los sumilleres se celebre en la zona Montilla-Moriles, que “forma parte de esas actividades que podemos celebrar como defensa de nuestra identidad y de nuestro patrimonio vitivinícola” .

Rafael Llamas ha asegurado que “las instituciones deben seguir trabajando en esta línea, en la de la promoción con colectivos como los sumilleres y aunando esfuerzos con bodegas y empresas del sector porque nos preocupa la incesante merma de viñas que venimos conociendo año tras año en la comarca Montilla-Moriles”.

La visita a Bodegas Toro Albalá, de Aguilar de la Frontera, y diversos encuentros culinarios en Córdoba capital con productos de otras denominaciones de origen completan el programa de esta asamblea de la UAES, que afronta este encuentro con el cambio en la presidencia y en la consecución del certificado profesional como principales retos, además de la elección de los representantes españoles en las diferentes competiciones que a nivel mundial y europeo se celebran en los próximos meses.