El Tribunal de Cuentas archiva la denuncia contra la alcaldesa de Baena por el convenio de El Tejar

El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia interpuesta por el ex concejal de Iporba, Luis Moreno, contra la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, por el convenio firmado en junio de 2013 con la empresa Agroenergética de Baena del grupo El Tejar ya que Moreno afirmaba que “este nuevo contrato perjudicaba a las arcas públicas del Ayuntamiento”.

Serrano ha indicado que con el archivo de esta denuncia “se pone punto y final a un tipo de hacer política en Baena basado en el odio y la confrontación y se abre un periodo de avance para transformar la vida de los ciudadanos y poder crear más oportunidades y empleo”.

La regidora baenense ha recordado que durante 12 años su familia, su partido (PSOE), el ex alcalde Jesús Rojano y ella misma han sufrido “una persecución constante por parte de Luis Moreno a la que se han sumado el PP y la ex alcaldesa, Cristina Piernagorda, con continuos ataques solo porque en su día tuve voz propia y no me dejé ser dominada”.

La edil socialista ha recordado que “el convenio firmado en 2013 venía a regularizar el convenio suscrito en su día por Luis Moreno y que no cumplía la ordenanza fiscal ni las tasas para el agua en Baena porque regalaba el agua de todos los baenenses a una empresa privada mientras el resto de empresas y los ciudadanos pagaban religiosamente de acuerdo a las tasas que marcaba la normativa”.

Serrano ha detallado que se le denunció “ante la Fiscalía y se archivó el caso, se ha revisado el expediente por los técnicos que han avalado mi gestión y por abogados de confianza de Luis Moreno contratados a dedo por la anterior alcaldesa y que no vieron nada ilegal en el convenio y se ha revisado de oficio por parte del Consejo Consultivo del Ayuntamiento, que también ha desmentido las teorías de Luis Moreno y la ex alcaldesa”.

Finalmente, la primera edil ha precisado que “por último, el ex concejal de Iporba anunciaba la demanda contra mí y varios funcionarios del Ayuntamiento en el Tribunal de Cuentas y ayer recibimos notificación de que también este tribunal archiva la denuncia porque no hay menoscabo económico y solo eran injurias y calumnias contra mi persona”.

En la denuncia, Luis Moreno aseguraba que el convenio firmado por Serrano en 2013 “eximía del pago de 500.000 euros a El Tejar sin justificación de ningún tipo y sin conocimiento ni aprobación del Pleno, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas del Ayuntamiento, sin los debidos informes del Secretario Municipal y del Interventor Municipal y sin un expediente administrativo”.