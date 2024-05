El 'Sueldazo' de la ONCE toca en Villa del Río y deja más de 1,5 millones de euros

La suerte ha llegado a Villa del Río con la ONCE. El sorteo de este sábado ha dejado el mayor Sueldazo que ofrece la organización los fines de semana, que suma un premio de un millón y medio de euros. Ha sido Francisco Javier Millán quien ha vendido la serie agraciada con este premio, dotado con 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos, y cuatro cupones más premiados con 20.000 euros cada uno.

Millán es afiliado a la ONCE y vendedor desde el año 2006 y ha dado la suerte a un vecino o vecina a través del TPV por el que el cliente elige el número o terminación que quiere jugar.

Es uno de los cuatro vendedores que la ONCE tiene en esta localidad de la comarca del Alto Guadalquivir, hijo además de Villa del Río, así que le conocen bien en su pueblo. Y sabe lo que es dar un premio de 25.000, de 35.000 y de 40.000 euros “pero nunca de este nivel”, reconoce esta mañana cuando ha sabido que había repartido casi 1,6 millones de euros entre sus vecinos.

“Al sacarlo por la máquina no te quedas con todos los números”, comenta. “Me alegro por todo el pueblo, porque me conocen todos, aquí la gente es muy trabajadora y todos tenemos agujerillos que tapar, lo que hace falta es que el que lo tenga que lo disfrute también y a intentar darlo otra vez cuando se pueda”, dice entre nervioso y feliz.

El sorteo del 25 de mayo, que estaba dedicado al Milenario del Monasterio de Cornellana, en Asturias, ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros en Cádiz y Granada respectivamente. El resto el resto de los premios se han ido hasta Extremadura.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.