Sergio Velasco: “Hay que construir una nueva arquitectura para tener un Ayuntamiento operativo”

Sostiene que eso de ser alcalde de su pueblo "es algo muy bonito, un honor y un orgullo" y que le hace sentirse feliz. Sergio Velasco, el primer edil de Puente Genil de las filas del PP reconoce también que llegar a este puesto supone "un cambio en la vida muy importante" y que espera hacer su labor al frente del Ayuntamiento "con sencillez y cercanía". Entre sus planes se encuentran aprobar un nuevo plan de urbanismo y dotar de más aparcamientos a la localidad, además de fomentar la Vía Verde del Aceite

-El PP ganó las elecciones en Puente Genil, pero alcanzar la Alcaldía costó trabajo. ¿Cómo ha sido la llegada al Ayuntamiento de Puente Genil?

-Teníamos la certeza de que éramos la lista más votada y, como tal, entendíamos que lo normal era que accediésemos al gobierno. Hay que mirarlo retrospectivamente. Veníamos de un equipo de gobierno -el PSOE- que llegó a tener una mayoría de 14 concejales y, de porrazo ya en la anteriores elecciones, bajó a diez y esta vez bajaba a siete; a todas luces estaban en caída libre y, por lo tanto, lo que estaba pidiendo el pueblo es un relevo en la Alcaldía y, eso es lo que nosotros hemos interpretado. Tuvimos la zozobra típica de los días previos hasta que llegó la investidura. Desde el PSOE han intentado alcanzar un pacto con Izquierda Unida, a pesar de que la han estado ninguneando durante 12 años en el gobierno. Creo que IU ha mantenido una postura muy coherente con respecto al tipo de oposición que ha venido haciendo todos estos años. Lo más natural es que accediéramos al gobierno y lo estamos haciendo con mucha ilusión, con muchas ganas y en la calle hay mucha alegría por este cambio.

-¿A qué se ha debido el éxito del PP en las pasadas elecciones municipales?, ¿al efecto de Juanma Moreno o a un desgaste del PSOE en el caso de Puente Genil?

-Todas las cosas no son fruto de una única motivación, sino que es la conjunción de una serie de factores. Es evidente que el efecto de Juanma Moreno ha tenido para nosotros un peso indiscutible. Juanma Moreno ha entrado como un cañón, no sólo en Puente Genil. Lo que a mi siempre me gusta explicar es que la inspiración tiene que llegar trabajando. Aquí detrás había un trabajo muy sólido hecho desde el PP durante todo el mandato anterior; han sido cuatro años con un trabajo muy serio. Yo empecé como presidente del PP en 2018 y desde entonces hemos hecho una oposición muy propositiva, en la calle, conociendo Puente Genil perfectamente, pisando todas las calles y, eso al final acaba calando. Creo que ha sido la suma del efecto Juanma, más un buen trabajo, un trabajo muy sólido detrás de la candidatura, del programa y del proyecto.

-¿Por qué cree que no había gobernado el PP nunca antes en Puente Genil?

-Creo que Puente Genil es un pueblo que ha tenido una tradición de voto de izquierda. El hecho de que Juanma Moreno alcanzase la presidencia ha hecho ver a mucha gente que hay otra forma de hacer las cosas, que el PP no era el lobo que trataban de pintar desde la izquierda. El PP está demostrando ser un partido completamente centrado en los problemas de la gente, en el día a día de la gente y eso es algo que ha llegado. El PP necesitaba liderazgo a nivel local, un trabajo continuado, que posiblemente es lo que no ha habido. Ha habido muchos cambios y la política necesita dedicación, tiempo y trabajo constante. Creo que en la política no existen los milagros, lo único que existe es el resultado como consecuencia de un trabajo serio. En estos últimos años se ha trabajado muy bien y ha dado resultado.

-Va a gobernar con mayoría simple. ¿Cómo afronta este mandato con nueve concejales?

-Afrontamos este mandato como un mandato obligatoriamente de búsqueda de consenso y de acuerdos. Tenemos claro que vamos a vamos a marcar una ruta en la que trataremos de hacer hincapié en los puntos comunes que tenemos con otros partidos.

-¿Cuáles son?

-Hay un problema evidente sobre falta de organización municipal en el Ayuntamiento. No sé si utilizar la palabra de que el Ayuntamiento ha sido desmantelado o casi demolido. A nivel de estructura estamos hablando de cargos intermedios, a nivel de dirección, de jefes de área, y este Ayuntamiento necesita una reorganización. Tenemos una falta de personal tremenda dentro de la propia institución y necesitamos impulsar tanto el Ayuntamiento como las empresas públicas, pero no un impulso que lo haga el Partido Popular para su interés, sino un impulso en el que queremos implicar a todos los partidos, es decir, a todos los grupos, y así se lo vamos a trasladar. Hay una necesidad de hacer construir una nueva arquitectura para tener un Ayuntamiento operativo, que sea capaz de servir o atender las peticiones de los ciudadanos de una forma razonable y con agilidad.

-Alude la falta de personal en el Ayuntamiento, ¿se van a hacer una convocatoria de empleo público?

-Todavía no ha salido la oferta de empleo público en 2023, y queremos sacarla lo antes posible. Pero es que hay plazas sin convocar de ofertas de empleo público de 2020, de 2021, de 2022. Lo primero que queremos es sacar todas esta plazas que están ahí en cola, que están esperando; alguna de ellas tienen dotación económica, otros tienen menos dotación, pero vamos a aprovechar todo lo que podamos para que nuestro Ayuntamiento tenga capacidad de respuesta y tengamos y tengamos técnicos, operarios y todo tipo de personal para poder atender a los demás.

-Pero, ¿de cuántas plazas se trata?

-De memoria no lo puedo decir, pero estamos hablando de al menos de la 15 plazas de distinta tipología. Hay desde plazas de Policía, también hay una selección abierta para personal de albañilería, de peores, también de técnicos. Por ejemplo, hay una plaza de aparejador, y otra de técnico deportivo. Otra de las necesidades que tenemos es porque se van a jubilar los monitores deportivos que tenemos prácticamente a lo largo de este año y se nos quedan tres plazas vacantes; prácticamente, el área de deportes está desarticulada. Antes teníamos dos licenciados en INEF llevando a cabo lo que era la planificación deportiva y planificación de instalaciones y hoy día, hay una plaza de técnico medio de deportes que no sabemos por qué no se ha convocado desde el año pasado.

-Además de reorganizar el Ayuntamiento, ¿qué más proyectos quieren llevar a cabo?

-Otra de las cuestiones es que tenemos una falta de habilitados nacionales, que son los puestos de secretaría, intervención y tesorería. Solamente tenemos cubierto por habilitado la secretaría. Queremos tratar de poner los medios para que puedan venir habilitados a Puente Genil. Tenemos incluso vacantes plazas de técnico de Administración General. Y esto es muy importante porque un Ayuntamiento que no tiene dotación de técnicos, no tiene capacidad de contratación y, si un Ayuntamiento no contrata, no tiene capacidad de ejecutar las inversiones. Es algo fundamental y eso es lo que le ha pasado históricamente al Partido Socialista en estos 12 años y, por eso, ha sido una rémora para Puente Genil, porque no han desarrollado los proyectos que Puente Genil necesitaba. Ni siquiera los proyectos que ellos mismos tenían en su presupuesto. Nuestro objetivo es ser un Ayuntamiento capaz de contratar, de ejecutar los presupuestos y hacer las inversiones que se necesitan.

-¿Podría citar algunas de esas inversiones?

-Por ejemplo, inversiones en materia de instalaciones deportivas, que son absolutamente necesarias. Y hablamos del pueblo con más importancia a nivel deportivo del centro de Andalucía, por la repercusión, por la cantidad de clubes federados y en categoría de élite que tenemos y nos vemos con unas instalaciones absolutamente precarias. El pabellón Miguel Salas es de 1980, por poner un ejemplo, es el más antiguo que hay en pie en la provincia de Córdoba y son instalaciones que necesitan inversiones para actualizarlas.

-¿Y en el área de Urbanismo?

-Tenemos un vacío muy grande con el urbanismo, con un Plan General de 1991, con más de 30 años y que está completamente desactualizado. Un plan que está provocando que no haya suelo industrial y que empresas de Puente Genil se estén yendo a otros municipios para poder crecer. Y eso es un reto importantísimo que tenemos que resolver y, vamos a trabajar en la línea de tener un nuevo plan de urbanismo en 24 meses.

-Además de actualizar el PGOU, también tiene entre sus planes desarrollar un plan de aparcamientos en Puente Genil. ¿Qué puede avanzar al respecto?

-Es uno de los retos que nos hemos planteado, porque Puente Genil tiene muchos barrios y zonas residenciales en las que es prácticamente imposible aparcar. Hay barrios, como el de Santo Domingo, que se construyó en los años del desarrollismo y, prácticamente no tiene espacios de aparcamientos amplios ni plazas. Estamos tratando de buscar solares y alcanzar acuerdos para dotarlos de plazas de aparcamiento. El ejemplo de Santo Domingo es extensible a otros barrios de Puente Genil y esa línea es a la que nos vamos a marcar: intentar que haya disponibilidad de plazas de aparcamiento en el entorno de la zona centro y en los barrios, y lo haremos de forma progresiva.

-La sequía ya es un problema extensible a casi toda la provincia, ¿en qué situación se encuentra Puente Genil?

-Desde el PP, y ya en el año 2022 estando en la oposición, presentamos un plan de actuación frente a la sequía, lo llevamos al Pleno y conseguimos que saliera por unanimidad. Ahora mismo, la dependencia de Puente Genil en cuanto a suministro de agua para abastecimiento es del embalse de Iznájar y del manantial del río La Hoz de Rute, que son las fuentes de suministro para todos los municipios del sur de la provincia de Córdoba. Pero hay algunos municipios que tienen, además, algunas fuentes propias de suministro, pero nosotros no tenemos o las que teníamos el anterior gobierno, pues ha ido dejándolas de lado de tal manera que hoy día no están en producción. En el capítulo de inversiones de 2023 tenemos 50.000 euros para la captación de agua subterránea mediante sondeos o pozos en determinadas partes del municipio. Puente Genil tiene agua en distintos sitios; lo sabemos y vamos a intentar que ese agua pueda servir. Si tiene calidad, intentaremos que sirva para el abastecimiento. Si no tiene calidad de potable, lo que queremos es poner en marcha una red de agua no potable para usos, como, por ejemplo, el riego de zonas verdes, todo lo que son los servicios públicos de limpieza. Es decir, no utilizar agua potable para todos estos servicios, que es lo que se hace a día de hoy. La sequía va a generar un impacto económico enorme en la agricultura. De hecho, las producciones agrícolas han caído de una forma espectacular. Si no hay remedio o si no cambia la meteorología, acabará afectando al turismo y a otras cuestiones, incluso a la industria que utiliza mucha agua. Por tanto, el impacto económico, como bien explicó el presidente Juanma Moreno, se sabe que puede ser incluso mayor que el covid. También tenemos la esperanza de que los ciclos de sequía suelen tener un final y esperamos que acabe lo antes posible.

-¿Pero están previstos cortes de suministro como en otros municipios de Córdoba este verano?

-La capacidad de almacenamiento de agua de Puente Genil es muy limitada. Que haya o no haya cortes depende de dos cosas: uno que tenga capacidad de almacenamiento y dos, que no te falte el suministro. Ahora mismo, hay una situación de equilibrio entre lo que se consume y lo que se suministra. Por tanto, si no hay avería, en principio no tiene que haber problema. Lo que sí hemos hecho ha sido tomar medidas en cuanto a dejar de regar zonas verdes. Se está utilizando agua de pozo exclusivamente para lo que son servicios municipales para no consumir agua potable. Tenemos un depósito de 9.000 metros cúbicos, un depósito que se construyó hace seis o siete años y presenta un problema en uno de los dos vasos. Cada vaso tiene 4.500 metros cúbicos de capacidad y uno de ellos tiene fugas. Esa es una de las sorpresas, una de las herencias que nos hemos encontrado del gobierno socialista, que no se había preocupado ni siquiera de reparar este depósito. Yo creo que ni siquiera sabían que tenía fugas. Lo que ocurre es que solo tenemos 4.500 metros cúbicos de almacenamiento en lugar de 9.000. Esto significa que en caso de un corte, tendríamos muy pocas horas de pulmón, entre 12, 14 y 16 horas como mucho de servicio, cuando lo normal es que tuviéramos casi 48 horas si tuviésemos el depósito completamente en uso y lo tuviésemos lleno. Hasta ahora estamos bien, pero tampoco tenemos mucha garantía.

-Y en el ámbito de turismo, ¿qué proyectos quieren llevar a cabo?

-Tenemos varias líneas de trabajo. Por un lado, está el tema patrimonial. Hay un proyecto muy importante con una subvención de una inversión de en torno a 2 millones y medio de euros en la Alianza, que es un edificio del patrimonio industrial de Puente Genil, una antigua fábrica de harina y central hidroeléctrica que está además en el corazón originario de nuestro pueblo. Es uno de los proyectos estrella que vamos a ir desarrollando a lo largo de los próximos dos años. Por otro lado, está la potencia que tiene la Navidad de Puente Genil y su alumbrado. Queremos que los visitantes que vienen de fuera tengan facilidad de aparcamiento y una programación cultural atractiva que pueda sumar a lo que ya de por sí significa el mundo del alumbrado. A nivel comercial, Puente Genil es una potencia. Otra de las apuestas más relevantes es la Vía Verde. Necesitamos conectar el casco urbano de Puente Genil con la Vía Verde del Aceite, porque constituye posiblemente el elemento más potente a nivel turístico que tiene el pueblo. Es un turismo a lo largo de todo el año, un turismo de calidad que además atrae a turistas de toda Europa. Vamos a trabajar en esa línea, en unir el casco urbano, con la estación de Campo Real, que está a cuatro kilómetros, para poder conectar y terminar la Vía del Aceite.

-Mejorar las cifras de empleo es otro de los retos de cualquier alcalde. ¿De qué situación parte el actual mandato y dónde quieren llegar?

-Lo queremos es que Puente Genil sea competitivo a nivel de impuestos y ordenanzas para la creación de empleo, competitivo para empresas que quieran invertir aquí. Estamos trabajando para que las próximas ordenanzas que salgan faciliten inversiones de empresas que quieran venir a Puente Genil. Entendemos que es fundamental para crear empleo. Lo que decía antes del urbanismo es igualmente fundamental. Si no hay suelo industrial ya preparado, las empresas van a tener más dificultades para implantarse en nuestros pueblos. Por tanto, esos son los dos ejes fundamentales para conseguir que en Puente Genil haya actividad económica. Queremos implantar ciclos de FP Dual, que lo están pidiendo las empresas del sector metal-mecánico de Puente Genil, para que pueda ayudar a la inserción laboral de nuestros jóvenes. Hasta ahora, esto no se ha conseguido, pero vamos a trabajar con los directores de los institutos para que alguno de ellos quiera albergar este tipo de de formación dual. La otra pata de este banco es la colaboración con la Universidad. Lo que queremos es que Puente Genil se convierta en un lugar donde vengan mucho universitarios a realizar sus prácticas empresariales en empresas y en las instituciones públicas.

-¿Cómo ve a Puente Genil dentro de cuatro años?

-Quiero que el Ayuntamiento esté a la altura de los pontanenses y que sea capaz de prestar los servicios que Puente Genil necesita. Queremos convertir nuestro pueblo en un pulmón verde, con posibilidades de aparcamientos, un lugar que ya disponga de un plan de urbanismo que permita a los pontaneses tener seguridad jurídica y poder desarrollar proyectos residenciales y empresariales. Una cosa que hoy en día es prácticamente una entelequia porque la parálisis institucional que ha habido durante años no lo ha propiciado. En definitiva, queremos un pueblo mucho más activo para recuperar ese liderazgo empresarial que tuvo Puente Genil a principios del siglo XX, que es lo que marcado el carácter y la forma de ser de los pontanenses. Últimamente nos hemos vistos que nos hemos relegado a una posición más retrasada en el ámbito de la provincia y Puente Genil tiene que ser el municipio que lidere el centro de Andalucía.