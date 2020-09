Salud confirma los primeros casos de coronavirus en Santa Eufemia desde el inicio de pandemia

La Consejería de Salud y Familias ha notificado este miércoles, 2 de agosto, los primeros casos de coronavirus en el municipio de Santa Eufemia, de solo 755 habitantes, uno de los más pequeños de la provincia y que había logrado mantenerse limpio del virus desde el inicio de la crisis sanitaria. Salud, en concreto, ha anotado cuatro contagios en el municipio.

El alcalde santaeufemiano, Antonio Castillejo (PSOE), ha explicado que el Ayuntamiento no ha recibido ninguna notificación oficial de este caso por parte de la autoridad sanitaria. "El pueblo está revolucionado, las autoridades no nos han notificado nada", ha declarado. Según ha apuntado, sospecha que "los casos deben ser importados, me extraña mucho que haya sucedido aquí", sobre todo sin que los casos hayan llegado a ser conocidos por el consistorio.

En cualquier caso, ante los casos positivos se tomarán las medidas que se han estado tomando durante el estado de alarma y que se han aplicado en otras localidades para asegurar el aislamiento de los positivos hasta su recuperación y evitar así nuevos contagios.

Por tanto, retirando a Santa Eufemia, son solo 10 los municipios de la provincia de Córdoba que resisten libres de covid-19 desde el inicio de la crisis sanitaria, allá en el mes de marzo. Así, después de los últimos casos detectados en días pasados en San Sebastián de los Ballesteros, Monturque, Valsequillo y Añora, un total de 67 de los 77 municipios aparecen incluidos en el listado de Salud con casos relacionados de SARS-CoV-2, el equivalente al 88% del total.

Las localidades que permanecen limpias desde que el virus llegó a Córdoba son las siguientes: Alcaracejos, Los Blázquez, Dos Torres, Fuente La Lancha, La Granjuela, El Guijo y Villaviciosa, en la zona Norte de la provincia; y La Guijarrosa, Zuheros y Fuente Carreteros en la zona Sur.