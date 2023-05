Rafael Aguilera: "En Priego de Córdoba se necesita una gestión más transparente, más participativa y más eficaz"

Rafael Aguilera (Priego de Córdoba, 1968) lidera la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Priego de Córdoba, un municipio actualmente gobernado por un PP con mayoría absoluta. "Ha sido un mandato muy difícil y complicado, con un PP que ha dificultado enormemente la labor de tutela y control que al PSOE le habían encomendado los ciudadanos", censura.

-¿Cómo afronta la campaña electoral como candidato?

-Con la misma ilusión, esfuerzo y trabajo con la que estoy afrontando este proceso electoral. Para mí, la campaña electoral culmina un proceso previo de consulta a los vecinos, asociaciones, colectivos, agentes económicos y sociales, escucha activa, que aprovecharemos para intensificar nuestros esfuerzos y dar a conocer públicamente nuestra propuesta programática.

-En caso de que el PSOE recupere la Alcaldía, ¿a qué proyectos le daría prioridad?

-Bueno, no hablaría en principio de proyectos concretos, sino de la necesidad de cambiar la dinámica de nuestro municipio. Es prioritario impulsar y fomentar la actividad económica, y eso pasa por revitalizar los polígonos industriales y dotar a nuestros autónomos y empresarios de las mejores condiciones posibles para que ejerzan su actividad. Igualmente, hay que fortalecer y ofrecer confianza a nuestro comercio tradicional, de barrio, mediante actividades compartidas de promoción, de incentivación y actuaciones de urbanismo comercial. Si pregunta por proyectos concretos, priorizo la mejora del mantenimiento y la limpieza de nuestras infraestructuras, equipamiento y zonas verdes, la mejora de nuestra asistencia sanitaria, incluida la construcción del chare, la conclusión del museo etnográfico y arqueológico de Priego. Son compromisos, por cierto, largamente reivindicados por el PP cuando la Junta estaba gestionada por el PSOE y hoy prácticamente olvidados. Y hay más, como la recuperación del paraje de las Angosturas como parque periurbano o el plan local de lucha contra el cambio climático.

-¿Y qué objetivos se marcaría a medio y largo plazo?

-Hay que sanear las cuentas municipales, pues actualmente existe un remanente negativo de tesorería de cerca de medio millón de euros. Es la tarea previa e imprescindible para poder llevar a cabo nuestro proyecto de ciudad. Junto a ello, el reforzamiento de los servicios públicos y el cambio de modelo de gestión municipal, situando a nuestras aldeas como eje transversal de las políticas municipales.

-¿Qué considera que tendría que cambiar en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba?

-Lo tengo muy claro. Es necesario establecer un nuevo modelo de gestión, más transparente, más participativo y más eficaz mediante el fortalecimiento de los servicios públicos.

-¿Qué balance hace de estos meses de Juan Ramón Valdivia en la Alcaldía?

-El balance de gestión debe realizarse teniendo en cuenta el mandato que esta próximo a finalizar. Y en este sentido, el balance es negativo. En los últimos meses sus decisiones han estado motivadas más por fines electoralistas que centradas en el interés general de los vecinos. Considero que ha tenido demasiada prisa por concluir determinados proyectos de ciudad y eso se ha traducido en problemas de gestión de las obras, denuncias y quejas vecinales. Por ejemplo, la obra de calle Río fue abierta después de dos prórrogas y sin estar recepcionada por el Ayuntamiento, y en la actualidad sigue vigente un decreto de suspensión de dichas obras. La obra de los aparcamientos del instituto Carmen Pantión está abierta al público y alimentada mediante un grupo electrógeno. No se ha cumplido con la obra del museo arqueológico y, como mayor déficit de su gestión, debo apuntar la situación deficitaria de nuestra atención primaria y la no construcción del chare. No ha existido un plan de mantenimiento y limpieza permanente de la vía pública, y los proyectos de ciudad se han quedado sin ejecutar, a excepción de la calle Río, obra como muchas otras más financiadas por el Gobierno de España y la Diputación, o están pendientes de desarrollar, museo el arqueológico y la carretera que une Priego con Málaga por Iznájar.

-¿Han estado el PSOE y la oposición a la altura durante este mandato?

-La única labor de oposición durante esta legislatura la ha llevado a cabo el PSOE, puesto que la representante de Ciudadanos ha estado siempre de lado del gobierno municipal. En este sentido, ha sido un mandato muy difícil y complicado, con un PP con mayoría absoluta que ha dificultado enormemente la labor de tutela y control que al PSOE le habían encomendado los ciudadanos. Se ha negado el derecho a la información básica para ejercer esta labor y se le ha dado poca participación en la decisiones que afectaban a proyectos de ciudad, negando el PP por activa y pasiva las propuestas de creación de comisiones de seguimiento.

-Priego de Córdoba es un municipio muy turístico, ¿hacia dónde debe encaminarse este sector en Priego de Córdoba? ¿Qué propuestas haría al respecto?

-Hay que seguir mejorando e impulsando la calidad de nuestros servicios turísticos. Seguiremos apostando por iniciativas que vinculen el aceite con nuestro sector turístico, desarrollando un modelo turístico sostenible. En este sentido, queremos aprovechar nuestro rico patrimonio natural y, como complemento a la oferta turística ya existente, impulsaremos el deporte de naturaleza en Priego y sobre todo en nuestras aldeas. Utilizaremos el centro de interpretación micológico como una infraestructura capaz de generar dinamismo económico y turístico y propondremos la creación de la Red de Ciudades Micológicas con sede en Priego como iniciativa que venga a complementar la oferta turística.

-Las aldeas se están viendo muy afectadas por el fenómeno de la despoblación, ¿qué ideas tiene para revertir esta situación?

-Bueno, el fenómeno de la despoblación afecta a la totalidad del territorio nacional, y en el caso de Priego es también preocupante. Tenemos una realidad territorial muy compleja, con un núcleo urbano consolidado y unas 21 aldeas y diseminados. Mi principal preocupación en este caso es garantizar el equilibrio y la cohesión social, y para ello es imprescindible seguir mejorando nuestras vías de comunicación entre el núcleo principal y la capital de provincia. Debemos recuperar los servicios públicos en las aldeas y en colaboración con la iniciativa privada impulsar el comercio de cercanía. Considero fundamental realizar un esfuerzo por mejorar los sistemas de telecomunicaciones. En un mundo en el que cada vez más se utiliza el teletrabajo y la gente busca lugares tranquilos próximos a la naturaleza para desarrollarse profesionalmente, nuestras aldeas pueden ser un buen lugar de referencia y un atractivo que nos permita poner en valor el parque de viviendas vacías existentes.

-Priego de Córdoba lleva años reclamando mejores prestaciones sanitarias, ¿qué haría el PSOE desde el Ayuntamiento para que la Junta atienda esta reivindicación?

-No nos queda otra que seguir reivindicando unos servicios sanitarios que son necesarios para nuestra población. No debemos olvidar que la zona sanitaria básica de Priego incluye Carcabuey, Almedinilla, Fuente-Tójar y Priego. Una reivindicación, por cierto, que llevó al PP de Priego a realizar campañas de recogida de firmas y que, por tanto, creo que en este caso ahora, y con el compromiso de mis compañeros de la comarca, seguiremos exigiendo que la Junta cumpla con lo prometido en materia sanitaria. Una reivindicación que debería ser apoyada por el PP de Priego, pues fueron ellos los principales demandantes de la mejora de prestaciones sanitarias y de la construcción del chare. Pero, a día de hoy, solo nosotros conjuntamente con los dirigentes del PSOE de la comarca hemos exigido el compromiso asumido por el gobierno de Juanma Moreno.