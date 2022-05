El alcalde de Puente Genil plantea la continuidad de Aqualia “por estrictas razones de interés público”

El alcalde, Esteban Morales (PSOE), ha trasladado a los portavoces de los grupos políticos con representación municipal una propuesta para que Aqualia, actual empresa concesionaria del servicio de agua en la localidad, siga prestando este servicio durante el plazo “imprescindible” hasta que el Ayuntamiento determine el modo de gestión del mismo y, una vez determinado este, se lleve a cabo el procedimiento legalmente previsto para dar cumplimiento al modo de gestión aprobado.

Morales ha justificado su decisión ante la próxima extinción de la prórroga del contrato de gestión y explotación, mediante concesión administrativa, del servicio de agua con Aqualia, que expira el 19 de junio, y por “estrictas razones de interés público”.

La propuesta incluye, de conformidad con lo dispuesto en una de las cláusulas del contrato con Aqualia, posponer la reversión hasta la fecha en que se ponga fin a la continuidad de la misma en la prestación del servicio, ya que no puede prestarse el mismo sin las obras, instalaciones, mobiliario y enseres afectos al mismo y en consecuencia la liquidación del contrato.

Esta es la solución que el equipo de Gobierno adoptará a “contrarreloj” dada la falta de consenso existente en torno al futuro modelo de gestión del servicio. El alcalde ha negado que existan informes técnicos negativos en torno a la oferta presentada por la empresa provincial Emproacsa, pero no ha sido demasiado explícito ante las razones que han motivado que este asunto no haya podido ser debatido en sede plenaria en las últimas semanas, todo ello sin olvidar la demanda interpuesta por Aqualia al Ayuntamiento por entender que le correspondería una “prórroga tácita” del servicio por otros cinco años más, alegando que el Consistorio no denunció el contrato en tiempo y forma, es decir, con un año de antelación.

Ante esta situación, Esteban Morales ha dicho que la continuidad de Aqualia, es “una cuestión de pura lógica” y de “enmarcarlo jurídicamente para que no haya ninguna mala interpretación ni por Aqualia ni por la ciudadanía, en un momento en el que no logramos el cambio de prestación del servicio”.

Morales ha explicado que la intención es sacar el debate sobre este asunto de la agenda electoral, ya que la extinción de la prórroga de seis meses de Aqualia coincide con la fecha dela celebración de las elecciones autonómicas, “y una vez que pasen esas elecciones, se abra el periodo de información pública, todo el mundo pueda comprobar los informes, que son inciertos que sean negativos, se vea la valoración de los distintos modelos y en el Pleno quienes quieran lo público, levanten la mano; y quienes quieran lo privado, hagan lo propio, y el que sume más votos será el modelo que se adopte porque así es la democracia”.

Con respecto a las recientes declaraciones del portavoz de IU, Jesús David Sánchez, Morales ha dicho que “o no se entera, o sigue en su empeño de embarrar el terreno de juego, porque plantea únicamente su propio modelo que es que la gestión se realice a través de Egemasa".

"Nosotros somos conscientes y lo que queremos es que todo se quede en el ámbito público, pero además tenemos una oferta de una empresa provincial 100% pública que nos garantiza una serie de inversiones que nos ahorraríamos los vecinos y vecinas de Puente Genil porque no tendrían que salir del presupuesto municipal como ellos dicen”, ha indicado Morales.

El alcalde ha afirmado que en ese caso habría que pedir préstamos y devolverlos, precisando que “habría que subir las tarifas, porque el agua ha subido en alta, y también ha subido la luz para las depuradoras y estaciones de bombeo e incluso los sueldos de los empleados, es decir, gastos que harían que el agua fuese más cara”.

Sobre la oferta de Emproacsa, el alcalde ha dicho que “el agua puede ser más cara, pero también nos retribuyen al Ayuntamiento con una serie de inversiones e ingresos que también podemos dedicar a lo que queramos, y por ahora el gobierno socialista dice que no se sube el agua, con lo cual con esos ingresos amortiguamos la subida, Emproacsa cobra lo que tenga que cobrar según sus tarifas, pero los vecinos no se ven afectados por esa subida”.

“Eso es lo que proponemos, y además eso lo vamos a hacer durante cinco años, modernizando las instalaciones, y cuando transcurra ese periodo el Pleno que haya de la Corporación Municipal que negocie con Diputación si quiere seguir con Emproacsa, o decide buscar otro modelo”, ha indicado el alcalde.

“Nosotros no estamos obligando a 25 años en un contrato, ni tan siquiera a esos cinco años, porque en cualquier momento se puede rescindir el convenio con la Diputación”, ha argumentado Morales, quien añadió que la oferta que Emproacsa ha hecho a Puente Genil “es única, puesto que no la ha hecho a ningún otro municipio, porque quiere tener un trato bilateral con los municipios mayores de 20.000 habitantes, por lo tanto, podemos aprovecharla o podemos irnos a la privada, y todo va a depender del voto que tomen los concejales en un sentido u otro, porque así es la democracia”.