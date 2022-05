IU afirma que el alcalde planea una continuidad de Aqualia en la gestión del servicio de agua de Puente Genil

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Puente Genil, Jesús David Sánchez, ha desvelado que el alcalde, Esteban Morales, ha planteado a los grupos políticos con representación municipal una continuidad del contrato que actualmente tiene el Ayuntamiento con la empresa Aqualia, concesionaria del servicio de agua en la localidad, “para que ésta siga prestando el mismo, ante la cercanía del plazo de finalización de la prórroga acordada en diciembre por seis meses, y hasta que se resuelva el aterrizaje de Emproacsa" en el municipio.

Sánchez ha indicado que estas cosas “no las cuenta Morales”, que a falta de un mes y medio para que finalice esa prórroga con Aqualia, “todavía no tiene atado este asunto, pero dado que ha puesto su objetivo político en Sevilla, en el Parlamento andaluz, ya se ha puesto en modo kamikaze”.

“Para Morales prima más el interés del PSOE de Córdoba que el de los ciudadanos de Puente Genil, pero desde IU ya avisamos que estamos estudiando la posibilidad de impugnar esa continuidad del contrato con Aqualia si se diera, porque no nos han dicho ni cuánto va a durar, ni cuánto nos va a costar, ni cuánto dinero va a dejar de invertir Aqualia que, por cierto, recuerdo que tiene puesta una demanda al Ayuntamiento”, ha explicado Sánchez.

Para el líder de la formación, esta iniciativa planteada por Morales “en reuniones informales de portavoces, que no se ha hecho pública y que tampoco tiene ningún informe jurídico que la avale”, tiene “poco encaje legal”, y viene a ser “un clavo ardiendo para agarrarse”, ya que “no lo ha podido hacer peor”. Sánchez ha afirmado que el proceso para conseguir un nuevo modelo de gestión del agua “ni ha sido transparente, ni participado, ni a favor del interés general”, evidenciando que Morales ha tenido “poca cintura política”.

Al hilo de ello, el concejal de IU se ha reafirmado en su propuesta para trabajar por la prestación directa del servicio de agua desde el Ayuntamiento y a hacer números “para que sea la próxima Corporación Municipal la que determine qué hacer con el servicio de agua”.

“A Morales ya le da igual todo, pero esa continuidad de Aqualia insisto que no es legal y vamos a pararla, como recuerdo que ya hicimos con la externalización del alumbrado”, ha enfatizado Sánchez, quien también indica que el proceso actual “es la mayor chapuza que he visto en siete años como concejal”. “Lo que nos ha presentado Morales no convence a nadie. Nos pide un auto de fe porque está a la desesperada y sobre la bocina, pero Izquierda Unida no se va a tragar este sapo”, ha finalizado.