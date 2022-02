Nace la coordinadora Puente Genil por su Sanidad para reclamar mejoras en Atención Primaria y el hospital

“Puente Genil por su Sanidad”. Ese es el nombre de la coordinadora que ha sido presentada en la mañana de este martes en el salón de plenos del Ayuntamiento, un colectivo que persigue, como principal objetivo, aglutinar sensibilidades ciudadanas para exigir soluciones a los problemas sanitarios de la localidad.

Así lo ha puesto de manifiesto Antonio Baena, quien ha ejercido de portavoz de la coordinadora de Puente Genil y ha avanzado que el próximo lunes día 7 de febrero a las 20:00 se ha convocado una reunión en el salón de actos de la Casa de la Cultura Alcalde Manuel Baena Jiménez, en el que se espera contar con la presencia de representantes de asociaciones y colectivos “para hacer un manifiesto conjunto a modo de carta de presentación a todos los niveles”, sentando de esta forma las bases y las líneas de actuación futuras de la entidad.

En su intervención, Baena respondió a las palabras pronunciadas durante la sesión ordinaria de la Corporación municipal por el portavoz municipal del PP, Sergio Velasco, afirmando que la plataforma estaba politizada, y quiso dejar claro que la coordinadora “no pertenece a ningún partido político, somos apartidistas y asindicalistas”.

“Precisamente, quien nos acusa de estar politizados es un político, elegido por el pueblo; por lo tanto, su obligación no es defender a su partido, sino al pueblo de Puente Genil, motivo por el cual le pedimos que esté también en la coordinadora para recuperar los servicios sanitarios perdidos”, afirmó Baena, quien indicó que el colectivo nace a partir de los problemas denunciados por las asociaciones de mujeres y también de los de la plataforma de pensionistas, que han venido denunciando y sufriendo en los últimos tiempos el deterioro de la sanidad pública en Puente Genil.

“Nosotros somos independientes y el fin es que este pueblo tenga la sanidad que merece y paga”, recordó Baena, añadiendo que el menoscabo de la atención sanitaria redunda negativamente no sólo en la salud, sino también en la economía del pueblo, con desplazamientos de sus habitantes a otras localidades para ser atendidos, “lo que es especialmente gravoso para mujeres y pensionistas”.

“Cualquier persona que defienda los derechos de su pueblo debe estar dentro de esta plataforma”, insistió Antonio Baena, quien razonó que el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil “tiene un catálogo de especialidades y ese es que pretendemos recuperar”.

Baena recalcó los problemas suscitados a raíz de los retrasos para obtener una cita en Atención Primaria, algo que provoca el colapso de las Urgencias, y señaló que en estas últimas semanas previas a la presentación pública del colectivo, han mantenido reuniones con grupos políticos y también lo hemos intentado con los directores de los dos centros de salud, “aunque nos contestaron rápidamente, no ellos, sino desde Sevilla, diciendo que no podían hacerlo porque eran meros administrativos”.

Baena enfatizó el hecho de que tras la integración de los hospitales de Puente Genil y Montilla en el SAS, “nuestro hospital de referencia es Cabra, pero iremos a Reina Sofía, porque el de Cabra está colapsado y no se puede ampliar”. “Ante esta situación, nosotros estamos aquí para exigir que nos solucionen nuestros problemas, porque para eso estamos pagando, y si no se nos hace caso, tomaremos las calles, porque nuestro fin es recuperar lo que teníamos, como mínimo, y por eso damos la rueda de prensa en el sitio que consideramos más adecuado para ello que es el Ayuntamiento”, sentenció.

Por último, Antonio Baena, que estuvo acompañado por José Delgado, a título particular, y por Loli Jiménez, en representación de las asociaciones de mujeres, informó de que “a la coordinadora se han unido sindicatos como UGT, CCOO, SATSE, Sindicato Médico y CSIF, además de otros colectivos, tales como asociaciones deportivas, comités de empresa y personas a título particular. También lo han hecho PSOE e IU, si bien el PP ya dijo anoche que no estaría”. “Nuestra idea es que haya la mayor adhesión posible, y el que se quiera excluir, se excluye solo”, reiteró el portavoz del colectivo, quien, para acabar, pidió apoyo ciudadano para acudir a la convocatoria del lunes día 7 en la Casa de la Cultura.