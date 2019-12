La Plataforma contra la Violencia tilda de “machista” el homicidio de Iznájar

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha exhibido este lunes toda su contundencia verbal al referirse al crimen de una vecina de 86 años supuestamente a manos de su marido en Iznájar. En una concentración en el Bulevar del Gran Capitán en Córdoba capital, a la que han asistido medio centenar de personas, advirtió que “mezclar este caso con la eutanasia es la manera de defenderse para que le caiga la pena más leve que se pueda”. La familia ha pedido que no se aborde como un caso de violencia de género y el Ayuntamiento ha evitado hablar de malos tratos, como el domingo avanzó este periódico.

“Cuando una familia, un pueblo entero y su mismísimo alcalde niegan la evidencia, la enmascaran y dulcifican, es que la ciudadanía tiene un grave problema y se llama patriarcado”, censuró el colectivo. La plataforma dijo “respetar el dolor” de la familia, pero se vio en la “obligación” de “denunciar el crimen como machista”. Así, mostraron su “absoluta repulsa” a lo que calificaron como “el asesinato de una mujer octogenaria a manos de su marido”. “Consideramos que es violencia machista enmascarada de piedad con cuchillo en mano”.

“Hace falta que cambien muchas cosas en esta sociedad y para modificarlas hay que señalarlas y denunciarlas. Lo que no se nombra no existe. No podemos dejarlo pasar como un homicidio por amor, nada más lejos de la realidad. Quien ama no mata. ¿Cuántas mujeres muy mayores cuidan de sus esposos cuando están enfermos? ¿Cuántas los han asesinado?”, se planteó el colectivo, que terminó la conversación al grito de “Ni una menos, vivas nos queremos”.

La consejera de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación, Rocío Ruiz, también se ha referido a este caso y ha descartado que se trate de un crimen por compasión. En declaraciones a los periodistas, Ruiz ha enviado sus "condolencias" a la familia de la víctima y ha afirmado que las investigaciones confirman que la anciana murió de forma "violenta". Preguntada por si se puede hablar de un crimen por compasión, la consejera ha dicho que "tendremos que seguir avanzando" en la investigación, "pero no podemos asegurarlo" que se trate de un caso de ese tipo. "Esperemos que las investigaciones den luz al caso", ha concluido la consejera.

El año 2019 quedará marcado en negro en la estadística de violencia sobre la mujer en Córdoba. La muerte de María López en Iznájar eleva a cuatro los homicidios de mujeres registrados en la provincia desde enero, el peor dato desde 2004, cuando también hubo cuatro casos. Con el deceso en el municipio de la Subbética son ya 21 las mujeres fallecidas a manos de sus parejas o exparejas desde que el Gobierno central empezó a elaborar la estadística en 2003.