Los Pedroches rechaza la prueba con motos tipo trail de este fin de semana por "daños al medio ambiente"

La Mancomunidad de Los Pedroches ha mostrado su rechazo a la prueba con motos tipo trail prevista para este sábado a cargo del Club Deportivo Xtreme Motoclub. Se trata de una prueba de la que asegurado que tiene "un trazado no revelado oficialmente de 300 kilómetros por caminos a lo largo y ancho de la comarca".

A través de un comunicado, la entidad supramuncipal ha señalado su "rotundo y total rechazo a la celebración de dicha prueba que, como se ha podido comprobar, precisa de inscripción, dorsal y posiblemente se otorguen premios a los ganadores, por lo que consideramos que es una prueba deportiva en toda regla, y no una concentración lúdica tal como parece ser que se ha tramitado ante las autoridades de la Junta de Andalucía".

Los 17 ayuntamientos que conforman la comarca pedrocheña también aseguran en el citado comunicado que, a pesar de que no son competentes para otorgar autorización a la celebración de dicha prueba, por haberse tramitado como de tipo lúdico, sí lo son para otorgar permiso para discurrir por los caminos del término municipal, según comunicación de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. En concreto, se trata de una serie de "permisos con los que no cuenta la prueba, ya que no se han solicitado ante los distintos ayuntamientos de la comarca, conforme recoge el Decreto 195/2007 de 26 de junio".

Para la Mancomunidad de Los Pedroches, esta prueba "va a producir un daño importante en nuestro medio ambiente, donde se refugian gran variedad de especies protegidas, así como el evidente daño que el tránsito de motos ocasiona a los caminos rurales, que luego deberán reparar los ayuntamientos".

Otro de los riesgos de los que alerta es el de otros "eventos programados por los ayuntamientos y el tránsito normal de senderistas, ciclistas, cazadores, ganaderos, que utilizan dichos caminos".

Ante ello, han decidido responsabilizar a la empresa organizadora Club Deportivo Xtreme Motoclub, "consede en Dos Hermanas (Sevilla) de cuantos daños se produzcan en el recorrido y comunicar o informar sobre la posible sanción a los participantes en la misma".

En el mismo comunicado, los alcaldes pedrocheños han mostrado su "indignación si dicho evento llega a celebrarse y no es prohibido por las administraciones superiores ya que ello originaría una desprotección jurídica a los Ayuntamientos de los municipios por donde discurra la prueba, los cuales son los competentesy garantes del viario de su titularidad".

Además, se han comprometido a no apoyar desde los ayuntamientos este tipo de pruebas en ocasiones futuras.