El PSOE denuncia el incumplimiento de una ordenanza en la pavimentación de la calle Río de Priego de Córdoba

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Priego de Córdoba en las próximas elecciones municipales, Rafael Aguilera, ha denunciado este miércoles el incumplimiento de la ordenanza municipal de urbanización en el pavimentado que se está realizando en la calle Río como consecuencia de los trabajos de rehabilitación de la misma.

Según Aguilera, en el año 2015 se modificó la ordenanza existente y se estableció que el pavimentado de las vías en Priego debía hacerse colocando el adoquín sobre mortero en base de hormigón hidráulico y no sobre mortero seco, como se está haciendo en las obras de rehabilitación de la calle Río. "Es evidente que el Ayuntamiento de Priego está incumpliendo la ordenanza municipal propia", ha apuntado el candidato, quien exige al gobierno municipal que reaccione y cumpla con la normativa que el propio Ayuntamiento dictó siendo concejal Cristina Casanueva.

En este sentido, el grupo municipal socialista ha presentado un registro en el Ayuntamiento de Priego en el que solicita que se emita un informe técnico con respecto al incumplimiento de esta normativa y que se restaure y prosiga la ejecución del pavimiento según la ordenanza municipal de urbanización.

Por otro lado, los socialistas han mostrado su preocupación por el hecho de que, a fecha de 31 de enero, el gobierno municipal "ha sido incapaz de presentar las cuentas municipales, incumpliendo con la obligación que tiene de tener un presupuesto para el ejercicio 2023 ya aprobado", indicaba Aguilera.

El candidato socialista recordaba que el presupuesto muncipal para cualquier administración "es una herramienta vital y fundamental" que tiene que servir de motor de desarrollo económico. Esto supone, según Aguilera, la paralización absoluta de cualquier tipo de inversión municipal.

En este sentido, el PSOE indicaba que el modelo de gestión se caracteriza "por no ser participativo, por ser opaco y sobretodo por no tener en cuenta la iniciativa de los ciudadanos, ni a que el grupo mayoritario de la oposición tenga la posibilidad de poner sobre la mesa aquellos proyectos que son beneficiones para la ciudad". Aguilera ponía como ejemplo los trabajos de rehabilitación de la calle Río. Una obra que consideran "necesaria y oportuna, pero sobre la que tenemos muchas dudas en torno al modelo de gestión que se está desarrollando". Por último, los socialistas critican que no se le ha dado participación a los vecinos, ni al grupo oposición ni se ha informado a la ciudadanía de cómo se están desarrollando estas obras.