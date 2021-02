PSOE e IU piden responsabilidad a la ciudadanía ante los actos por la Virgen de Luna en Pozoblanco

La vuelta de la patrona de Pozoblanco, la Virgen de Luna, prevista para el domingo 7 de enero, ha motivado la emisión de comunicados solicitando prudencia y responsabilidad a la ciudadanía desde los grupos políticos municipales de IU y PSOE.

El primero en pronunciarse ha sido el grupo municipal socialista a través de sus redes sociales, mediante un comunicado en el que informaba que ninguno de sus concejales acudiría a los actos programados con motivo de la vuelta de la patrona, entendiendo que “deben ser los hermanos de la Cofradía y el señor alcalde —como máxima figura institucional del Ayuntamiento— quienes hayan de asumir la recogida y el retorno a Pozoblanco de la Patrona”.

"La motivación de esta decisión viene justificada en que la situación epidemiológica, que tan drásticamente está afectando a nuestra localidad, es totalmente incompatible con celebración alguna que implique la aglomeración de personas por reducido que pueda ser el aforo. Más allá de que pudieran tomarse todas las medidas oportunas, pensamos en todas aquellas personas que se encuentran contagiadas o confinadas; en los sanitarios; en la inmensa mayoría de nuestros empresarios que se han visto obligados a echar el cierre a sus negocios, y, en fin, en todas y cada una de aquellas personas que no podrán disfrutar in situ de la vuelta a Pozoblanco de nuestra Patrona”, ha explicado el partido político.

El grupo municipal socialista ha finalizado su comunicado haciendo un llamamiento a la prudencia y al recogimiento “para evitar males mayores”.

Por su parte, desde IU, además de hacer un llamamiento a la ciudadanía “apelando a la responsabilidad y solidaridad colectiva”, han expresado no entender que “desde la Cofradía, la parroquia y el Ayuntamiento se invite a acudir a los actos en los que no se puede garantizar que no haya propagación del virus”, refiriéndose a las cuatro eucaristías que se celebrarán el domingo en la parroquia de Santa Catalina, además de las visitas a la imagen y la ofrenda de los tradicionales hornazos por parte de los niños y niñas.

Ambos grupos han hecho referencia a los fallecimientos que está sufriendo la localidad a consecuencia del covid-19, así como a las restricciones en los establecimientos que están afectando a los empresarios quienes muchos de ellos se han visto obligados a cerrar, poniendo en peligro el trabajo de muchos pozoalbenses, por lo que han pedido a la ciudadanía no bajar la guardia.

Por último, IU ha recordado que volverán a poder celebrar las fiestas y tradiciones como lo han hecho siempre, con la alegría, bullicio y generosidad que caracterizan a Pozoblanco. "Pero de momento pedimos prudencia a la ciudadanía pozoalbense, tanto el domingo en los actos organizados por las instituciones, como durante todo el largo fin de semana en cortijos, chalets y solares, evitando aglomeraciones y siguiendo estrictamente lo marcado por las autoridades sanitarias”, ha señalado el partido.

Modificación de los actos programados

Los actos litúrgicos y de ofrenda a la Virgen de Luna que estaban programados para el domingo, día de regreso de la patrona desde su santuario a la parroquia de Santa Catalina han sido modificados, según ha comunicado la parroquia y la Cofradía desde sus redes sociales.

Las cuatro eucarísticas que se habían programado para el domingo en el templo, así como la apertura del mismo para ver la imagen de la patrona y la ofrenda del tradicional hornazo de los niños, han quedado suspendidas “ante el mantenimiento de la crisis sanitaria actual y valoraciones realizadas con el entorno de parroquial y Cofradía de la Virgen de Luna”, según se ha comunicado desde la red social de la Parroquia de Santa Catalina de Alejandría.

De esta forma, la parroquia ha confirmado que el acceso al templo sólo estará permitido para las celebraciones de las misas dominicales normales, a las 9:30, 11:30 y 19:00 horas, hasta completar el aforo como permite la ley. "La parroquia se cerrará tras cada celebración y no se permitirá acercarse a la imagen de la Virgen para hacerse fotos ni ningún tipo de ofrenda, a fin de preservar las distancias y evitar concentración de personas en una parte concreta de la parroquia”, ha explicado.

Queda por conocer los actos propios de la Cofradía de la Virgen de Luna para dar la bienvenida a los nuevos hermanos, así como para la imposición de medallas por años de servicio y la imposición de los Sagrarios y el bastón de mando como Alcaldesa Perpetua.