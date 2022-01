Marcha lenta de Córdoba a Badajoz: "No podemos esperar, toda la A-81 tiene que ser autovía"

"La Campiña Sur de Badajoz tiene prisa; los valles del Guadiato y de Los Pedroches no pueden esperar. Somos tierras que llevamos mucho tiempo esperando que, lo que se escribió en un documento oficial ya en el año 2005, va a hacer 17 años, se cumpla: que la carretera Nacional 432 sea la autovía A-81, que enlace las provincias de Badajoz, Córdoba y Granada". Así comienza el manifiesto que se ha leído en la marcha lenta que la Plataforma Ciudadana A-81 ha convocado con dos puntos de inicio simultáneos en Zafra (Badajoz) y en Espiel y con punto de encuentro central en Azuaga (Badajoz), para reclamar así la completa conversión en autovía de la N-432 (Badajoz-Córdoba-Granada).

En la marcha lenta de vehículos por la actual carretera Nacional 432, convocada después de conocerse a principios de año que el estudio informativo de la A-81 contempla una carretera convencional entre la localidad pacense de Zafra y Espiel, se han dado cita representantes de las corporaciones municipales del municipio del Alto Guadiato y también de Los Pedroches, como las de Belmez, con su alcalde a la cabeza, Villanueva del Rey, Espiel o Fuente Obejuna. "Aquí no hay colores políticos, aquí lo que hay es un sentimiento único, una reivindicación única que viene del año 2005", ha incidido Francisco Linares, uno de los miembros de la plataforma en la zona Norte de Córdoba.

"Los valles del Guadiato y de los Pedroches tienen prisa y la Campiña Sur no puede esperar, porque nuestros pueblos, año tras año, pierden población. En los últimos 20 años, los de la espera de la autovía, entre un 15 y un 25%, según cada pueblo. Los jóvenes no encuentran entre nosotros su futuro y se marchan a otros lugares", detalla también el manifiesto dado a conocer antes de que partiera la marcha hacia Azuaga.

"Para nosotros ha sido un jarro de agua fría la noticia de que el estudio informativo dejaba en carretera convencional el tramo entre Azuaga y Espiel", ha lamentado el portavoz de la plataforma en la zona Norte de Córdoba, Clemente Molina, quien ha insistido en que ni el Guadiato ni Los Pedroches tienen un solo kilómetro de autovía, "algo que necesitamos para poder competir económicamente con otros lugares". A la plataforma no le vale la justificación del estudio para que el tramo Zafra-Espiel no sea autovía, que el tráfico que soportaría ese tramo no es suficiente para el desdoble. "Hablamos de una infraestructura que va a unir tres ciudades importantes, Granada, con 150.000 habitantes, Córdoba, con 326.000 y Granada, con 240.000; además, también uniría muchos pueblos y sus comarcas que suman entre ellos más de 100.000 habitantes", ha destacado Molina.

En el manifiesto se insiste asimismo que las comarcas de Córdoba y Badajoz afectadas "no podemos esperar", porque cada 15 días la estadística marcan un nuevo accidente en la N-432. "Esta semana también los hemos tenido. Este verano, en apenas dos meses, cinco muertos y 11 heridos; las víctimas que no cesan en esta carretera, sus familiares, sus amigos no pueden esperar ya más", reza el manifiesto.

Para el portavoz de la plataforma en Córdoba no se entiende, "ni tiene ningún sentido", que el Gobierno deje un tramo de la A-81 sin que sea una autovía, porque de esa forma la nueva carretera no conformaría el eje de intercomunicaciones entre España y Portugal que se pretende con la misma. "Es como si cuando se hizo la Ruta de la Plata hubieran decidido no hacer el tramo entre Plasencia (Badajoz) y Guijuelo (Salamanca)", ha detallado. "Lo que buscamos con nuestra demanda es que nuestras comarcar se puedan desarrollar, que nuestras empresas se puedan desarrollar y ser competitivas, que aquí tengamos las mismas oportunidades que tienen en el resto de España", ha sentenciado Molina.

"Nuestras comarcas no pueden esperar, porque se nos escapa el futuro de entre las manos, mientras nuestro presente nos sumerge cada vez más en la España Vaciada: se cierran comercios, se marchan las oficinas bancarias, envejecen los pueblos y los niños son cada vez menos", relata también el manifiesto.

La plataforma ha insistido en que por todo ello levantan la voz "unánimes" para pedir que el estudioinformativo sobre la A-81 rectifique sus previsiones sobre una carretera de doble sentido para el trayecto Zafra-Espiel. "Nuestra voz, unida y firme, pide que se tengan en cuenta los demás factores que hacen necesaria la construcción ya, desde el primer momento, de una autovía en todo el trayecto desde Badajoz a Espiel. Porque hay un intenso tráfico de mercancías, que hace lenta y penosa en muchos momentos la circulación; porque los accidentes nos hieren con una frecuencia inaguantable; porque nuestros pueblos decrecen sin remedio", han defendido.