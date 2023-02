Muere el arqueólogo Luis Alberto López Palomo, precursor de las excavaciones de Fuente-Álamo en Puente Genil

La cultura de Puente Genil ha amanecido este jueves 9 de noviembre de luto por la pérdida de uno de sus referentes, el profesor y arqueólogo Luis Alberto López Palomo, a los 83 años. La figura de López Palomo va asociada a las excavaciones en el yacimiento arqueológico de Fuente-Álamo, donde a mediados de la década de los 80 inicio unos trabajos que posteriormente fueron tomando forma, siendo el germen de lo que hoy constituye la villa romana, una de las grandes joyas patrimoniales de Puente Genil.

La faceta académica de Luis Alberto López Palomo es extensísima, con una obra muy amplía, siendo autor de numerosas publicaciones, estudios y ensayos que siempre han tenido como hilos conductores la historia, la arqueología y el patrimonio.

Su última aparición pública fue en diciembre de 2022, durante el homenaje que le tributó el Ayuntamiento de Puente Genil coincidiendo con el 40 aniversario del inicio de las excavaciones en el enclave. Allí, el profesor recordó que la arqueología y la familia habían sido las dos grandes pasiones que habían marcado su vida.

“Me encuentro absolutamente desbordado, después de mi vida anacorética de los últimos años, alejada del mundanal ruido, y de pronto, me veo envuelto en una realidad, increíblemente hermosa para mí”, afirmó emocionado Luis Alberto López, quien también tuvo en ese acto palabras de agradecimiento “para los que están y para los que no”.

López Palomo recordó a las primeras personas que estuvieron trabajando mano a mano en las excavaciones iniciales en Fuente-Álamo, y subrayó que las mismas habían sido un periplo de “luces y gloria” y “tristeza y abandono” hasta que “el Ayuntamiento se puso serio y decidió excavar el mosaico nilótico, dando paso posteriormente a una gestión que ha sido 100% municipal; por eso mi trabajo tiene un valor relativo, porque yo he trabajado allí con alma, corazón y vida, pero si no hubiera tenido detrás el respaldo del Ayuntamiento no hubiera podido hacer absolutamente nada”.

Con Luis Alberto se va un trocito de la historia de Puente Genil, la de aquellos que supieron hacernos ver que Fuente-Álamo escondía tesoros inimaginables a los ojos de los demás, como así se fue poniendo de manifiesto con el paso de los años. Se va un hombre afable, culto, sabio, gran orador y, sobre todo, estudioso de la historia, que, a su vez, nos deja un gran legado.