Moriles celebra como un gran reencuentro la Fiesta del Vino Nuevo 2021

Llega San Andrés y en Moriles es obligatorio probar los vinos nuevos del año. Así que, siguiendo la tradición, cientos de personas han acudido este domingo a la plaza de la Constitución de la localidad de la Campiña Sur para celebrar el nacimiento de los vinos del año, también llamados frescos, de cono o de tinaja. La XIV Fiesta del Vino Nuevo, como se denomina oficialmente la cita, ha contado con la participación de las cooperativas San Jerónimo y Virgen del Rosario, bodegas Doblas, El Monte y San Pablo y el lagar Casablanca.

Desde las 13:30, los productores han servido de manera gratuita sus vinos, caracterizados este año por las altísimas temperaturas que marcaron parte de la vendimia. Tanto subió el termómetro que en bodegas El Monte, por ejemplo, optaron por hacer una recolección 100% noctura, como ha recordado Antonio López, jefe de producción. Los caldos que al fin se han podido catar este domingo son "vinos con fruta", como los ha definido, muy apreciados por el consumidor local, que suele esperar con impaciencia el fin de noviembre para oler y saborear el resultado de todo el ciclo productivo.

En Moriles, además, esta edición 2021 de la Fiesta del Vino Nuevo ha tenido mucho de reencuentro, y los primeros brindis han estado dedicados al regreso a la normalidad prepandemia. También han percibido los productores, como ha destacado López, que la reciente celebración de la cata, que se trasladó a las bodegas, ha supuesto un punto y aparte para el enoturismo en la localidad, de manera que han sido numerosos los visitantes que se han trasladado desde distintos puntos de la provincia atraídos por la novedad de los vinos de tinaja.

Coincidiendo con la XIV Fiesta, el municipio de la Campiña Sur ha nombrado Madrina de los nuevos vinos a la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam), Rosa Gallardo.

"Ya es tradición que las bodegas invitan al pueblo y a todo el público asistente, cada vez más numeroso y proveniente de lugares más lejanos, a degustar sus nuevas criaturas, recién paridas. Es una puesta de largo ante el pueblo que les da la vida, que se repite al final de cada campaña porque Moriles vive sus vinos y sus vendimias de manera intensa y especial, ya que constituyen el alma y esencia de este pueblo que da nombre con orgullo a una de las Denominaciones de Origen más antiguas de España como es la de Montilla-Moriles", ha subrayado la Asociación de Bodegas de Moriles, en la que trabajan de la mano todos los participantes.

El colectivo ha recordado que el año agrícola pasado fue "difícil, con escasas lluvias y mal repartidas". "A pesar de eso, con menor cosecha incluso, la cosa no iba mal, durante la madurez del fruto en pleno verano las temperaturas no estaban siendo demasiado altas. El gradiente térmico no era malo, hasta que llegó la ola de calor intenso a finales de julio y primeros de agosto que adelantó todo porque el fantasma de la sobremaduración, la pasificación, planeaba sobre los racimos", han explicado.

"Pero una vez más la sabiduría y la profesionalidad del sector, de viticultores y bodegueros, ha obrado el milagro. Y han sabido salvar la situación. Hay merma de kilos, sí, con lo que supone de pérdida económica, pero a través de una vendimia adelantada la sanidad de la uva se preservó y se han obtenido vinos de alta calidad que van a pasar su examen público este fin de semana de San Andrés", ha animado la asociación a descubrir.