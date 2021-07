El futuro de Mercado de Abastos de Lucena, entre una transformación difusa y unas mejoras esenciales

Una tentativa redundante y una pretensión sistemáticamente esfumada. La modernización integral o la reconversión del concepto clásico del Mercado de Abastos de Lucena han hallado hueco, de manera recurrente durante los últimos años, en programas electorales, conversaciones improvisadas y ambiciosos proyectos privados. Las dudas de los comerciantes que, en ciertos casos, durante generaciones han regentado puestos en el macizo edificio de la calle General Chavarre, y la inviabilidad económica han detenido, hasta ahora, los constantes planteamientos de acometer una reforma estructural.

Periódicamente, el Ayuntamiento de Lucena ha brindado rebajas y exenciones en la tasa con la finalidad de estimular la instalación de negocios. Una fórmula que, a grandes rasgos, no ha conseguido su propósito porque la práctica totalidad de las zonas laterales y algunos compartimentos de la vía central siguen cerrados. Actualmente, en total, aproximadamente la mitad de los módulos permanecen vacíos.

Hace sólo unos meses, en la segunda quincena de febrero, la administración local anunciaba la eliminación, por seis meses, de la cuota mensual a quienes emprendieran una actividad en este recinto con el compromiso temporal, mínimo, de un año. Paralelamente, la extensión de los establecimientos ya implantados conllevaría bonificaciones fijadas entre un 30% y un 50%.

A instancias del grupo municipal de Vox, las cinco formaciones políticas acordaron en la sesión plenaria de esta semana el desarrollo de un plan de rehabilitación y reactivación de este centro comercial tradicional. La aprobación de la moción, en el último momento, incluyó la constitución de una mesa de trabajo que, en los próximos meses, deberá perfilar e impulsar las modificaciones oportunas.

Este conjunto de acciones e ideas, precedido por un diagnóstico de carencias y debilidades, se divide en cuatro bloques y contempla tanto actuaciones de acondicionamiento y mejoras básicas –necesidades y peticiones más reivindicadas por los vendedores- y propuestas regeneradores que reformularían las nociones originarias.

Un centro de servicios centrales y aparcamiento gratuito

El repertorio de proposiciones pormenorizadas por Vox, y respaldadas por PSOE, PP, Ciduadanos e Izquierda Unida enumera la realización de un modelo de información, comunicación y promoción, a través de la edición de una imagen corporativa y la difusión de campañas de promoción y publicidad.

El segundo apartado desgrana un plan de mejora interior, incidiendo en la modernización de la edificación y, por ejemplo, la homogeneización de la rotulación. La intensificación y el relanzamiento del tráfico comercial se basarían en la creación de un centro de servicios centrales que aúne consignas o servicios a domicilios. En este bloque, aparece la configuración de una mejora parcial de la climatización –imprescindible, sin disenso, para los tenderos- mediante de la colocación de puertas automáticas e instalación de ventiladores.

El análisis sobre la diversificación y acrecentamiento de la oferta integral de gastronomía y restauración y la organización de talleres culinarios y acontecimientos culturales y festivos comprende el tercer capítulo. Por último, el texto cita la colocación de señalética informativa relativa a la ubicación y accesos al Mercado Municipal y la proporción de tiques de aparcamiento gratuitos.

Entre los comerciantes no genera demasiado entusiasmo la alternativa de emular modelos, sobre todo, de cabeceras de provincia y reconvertir el Mercado de Abastos en un espacio tanto de venta de productos habituales y básicos como de locales gastronómicos de vanguardia.

"Flexibilidad en los horarios" y reparación de las cámaras

Araceli Muñoz, mientras atiende en Panadería Juan Cano e Hijos, demanda más “limpieza” porque La Plaza “está un poco dejadilla”. Un reforzamiento de la higiene que también reclama en los cuartos de baño. Sí defiende el asentamiento de otro tipo de negocios al objeto de impulsar la reanimación de las calles laterales.

A unos metros, Juan Manuel Rodríguez regenta Café-Bar Bacalao y pide más flexibilidad en los horarios “sin que agobien tanto”. Al igual que sus compañeros, repara en la urgencia de moderar el calor y considera esencial “acondicionar, cambiar y pintar” esta superficie y dotarla de confortabilidad “para darle algo de vista y que la gente venga”. No le desagrada la idea de abrir por las tardes y expresa su disconformidad con el régimen de las deducciones y anulaciones de las tasas.

Reacio a la radicación de más bares se manifiesta Francisco Porras, que continúa pendiente de la Pescadería Porras, ahora administrada por su hija. “Esto no es una capital, para nosotros no va eso, esto es un mercado de abastos, ya tenemos dos bares y no podemos meter más”. Mayor importancia le confiere al aire acondicionado puesto que “hace cinco o seis años tuvimos que comprar nosotros los ventiladores y ya sólo funcionan tres”. Propone soluciones intermedias y creativas al ensanchar los sectores laterales puesto que “no podemos estar seis meses de obra porque saldremos de aquí y no sabremos si volvemos”.

Finalmente, Mari Fe Roldán Rivas, en los expositores de su carnicería, limita sus reivindicaciones a la climatización y al rápido arreglo de las cámaras frigoríficas. “Todo no es montar más bares y abrir hasta más tarde” ya que “si metes en un sitio, con 40 grados, la gente se va al Mercadona, que tiene 15 grados y se está de escándalo”. La conjunción de intereses, la conformidad entre el Ayuntamiento y los comerciantes y los recursos económicos disponibles decidirán el porvenir de este Mercado de Abastos.