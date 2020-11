Lope Ruiz: "Durante julio y agosto prácticamente hemos estado rozando el lleno"

Lope Ruiz, es alcalde de Iznájar y presidente de la Mancomunidad de municipios de la Subbética. La localidad, que acaba de recibir la distinción de Municipio Destacado por mérito turístico a nivel provincial, es la segunda, tras la capital, en oferta de alojamiento turístico, un sector que desde el ayuntamiento se trata de potenciar a pesar de la situación económica en la que nos encontramos.

En primer lugar, ¿cómo está afectando esta segunda ola a Iznájar?

Tras un invierno muy complicado, lo cierto es que esta nueva ola del virus nos está afectando con menos gravedad que al resto de los pueblos de alrededor. Según las cifras que barajamos, estamos muy por debajo de la media de la comarca, pero es algo que puede cambiar en cualquier momento. De hecho, de todos los casos que se han detectado hasta ahora en nuestra localidad, prácticamente ninguno ha necesitado hospitalización.

¿Qué medidas ha tomado el gobierno para evitar que se propaguen los contagios?

Hemos implementado la limpieza y desinfección de los seis centros de primaria y se ha contratado a un conserje más, multiplicando por dos el gasto destinado a las escuelas. Además, en las oficinas municipales hemos contratado a una persona para que controle la temperatura y el aforo en el acceso a las mismas. También hemos puesto en marcha ayudas a los comercios y otras iniciativas para intentar amortiguar un poco el golpe económico a los vecinos que peor lo están pasando. Para ello, se han creado planes de empleo, se ha duplicado el presupuesto para contrataciones extraordinarias del ayuntamiento, etc. de forma que pudiésemos ayudar a los que han perdido su trabajo y a los empresarios (a los que les ha bajado la facturación), sobre todo del sector turístico.

¿Qué han aprendido de los primeros meses de la pandemia y qué conclusiones han sacado?

Creo que ahora somos más responsables, más solidarios y más conscientes de que tenemos que tener más de aprecio por nuestra salud y nuestra estabilidad en el entorno familiar. Si algo nos ha enseñado todo esto es a pararnos y pensar qué es lo que estamos haciendo y hacia donde vamos. Otra de las enseñanzas que debemos sacar de esta situación es a apreciar los servicios públicos, y más concretamente a la sanidad.

En otro orden de cosas, ¿qué tal ha ido el verano en materia de turismo? ¿Se han cumplido las expectativas que nos comentaba a principios de julio?

Francamente bien. Iznájar es, tras la capital, el segundo municipio de la provincia en oferta de alojamiento y prácticamente hemos estado rozando el lleno durante julio y agosto hasta casi final de septiembre e, incluso, durante el puente del Pilar, con un lleno absoluto.

"El reconocimiento es fruto de 30 años de trabajo de vecinos, empresarios y administración"

De cara al otoño, con la declaración del estado de alarma, las anulaciones de las reservas ya existentes han sido la tónica general y esta es una de mis mayores preocupaciones, la incertidumbre a la que nos tenemos que enfrentar ahora.

En nuestra localidad, solamente los alojamientos y restauración dedicados al turismo, ofrecen empleo directo a 300 vecinos, 300 iznajeños que, en la actualidad, no saben qué va a pasar con su futuro más inmediato. A ello hay que añadir el resto de servicios que también reciben ingresos del sector turístico como el comercio, la industria o el mantenimiento que se encuentran en una situación similar.

Uno de los sectores a los que más le está afectando la crisis económica es al comercio y la hostelería, ¿qué le comentan sus vecinos acerca de esto?

Entre los vecinos hay mucha preocupación. Además de la intranquilidad por el estado de salud, también está afectando al ánimo de nuestro pueblo, la gente está triste. En el terreno de la salud, nos estamos enfrentando a un enemigo que no se ve y la pandemia nos ha hecho tener que despedir a varios vecinos. La incertidumbre de no saber cuándo va a acabar o mejorar la situación hace mella en los vecinos, y, ya no solo en términos de salud. Si atendemos al aspecto económico la gente que se queda en paro, el pequeño comercio o el bar que no puede abrir, el alojamiento que está cerrado y no sabe cuándo podrá levantar su persiana, todo eso genera una gran preocupación entre los iznajeños.

Además, acaban de recibir la distinción de Municipio Destacado por mérito turístico a nivel provincial, ¿en qué se traduce esta distinción?

Estamos encantados con este reconocimiento ya que supone un aliciente más para seguir trabajando. Es un premio a todos aquellos que llevan más de 30 años trabajando por el turismo de la localidad. Son muchos los empresarios, administraciones y vecinos que han luchado para conseguir la infraestructura turística que tenemos en la actualidad y estamos muy orgullosos de poder recoger el fruto de todo ese trabajo.

¿Qué se va a hacer desde el ayuntamiento para ayudar a los sectores más damnificados por la crisis?

Pusimos en marcha una línea de ayudas a las empresas y, al mismo tiempo, se entregaron alrededor de 60.000 euros para aquellos que no pudieron abrir sus establecimientos durante el anterior estado de alarma. También hemos creado un plan de empleo para todas esas personas que habían perdido su trabajo y hemos incrementado el presupuesto en todas las bolsas de contratación del ayuntamiento.En lo que va de año, además del personal fijo del ayuntamiento, hemos firmado más 500 contratos.

Tengo entendido que apuesta por grandes inversiones en el sector empresarial para revitalizar el tejido económico e industrial de la localidad, ¿qué se va a hacer desde el consistorio?

Tenemos un polígono industrial que se esta desarrollando y un vivero de empresas que está prácticamente cubierto. Este año se ha acogido a tres empresas más en el centro de iniciativas empresariales y estamos en fase de construcción de una nave, financiada por el grupo de desarrollo rural de la subbética, en la que queremos crear un proyecto industrial que cuente con cuatro o cinco puestos de trabajo como mínimo.

Además, estamos contemplando la posibilidad de construir nuevas naves de alquiler con opción a compra. De aquí a final de año tenemos previsto lanzar una importante campaña de promoción turística conjuntamente con empresarios del sector para impulsar nuestro destino ya que, aunque se va consolidando poco a poco, queremos dar un gran impulso a este sector tan importante para nuestra economía.

También tenemos previstas otra serie de ayudas que llegarán hasta los 150.000 euros, para ponerlos a disposición de las empresas y una línea para las empresas de nueva creación dadas de alta este año a las que se va a bonificar con 1.750 euros.