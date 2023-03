La Junta excusa que nadie alegó contra la megaplanta solar junto a Morente y dice que es "exquisitamente rigurosa" con la normativa

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha excusado este lunes que "no se presentó ninguna alegación" contra la megaplanta solar proyectada junto a la aldea cordobesa de Morente, donde los vecinos han iniciado una movilización, y ha asegurado que su departamento es "exquisitamente riguroso" con el cumplimiento de la normativa.

Preguntado por El Día sobre este asunto después de que la pasada semana el V duque de Arjona, Cayetano Martínez de Irujo, denunciara deficiencias en el informe ambiental, el responsable autonómico ha repondido que la Junta "no está para opinar sobre procedimientos de particulares, sino para aplicar la normativa", y ha subrayado que "si los promotores cumplen la normativa, que es muy exigente en el ámbito medioambiental, se da respuesta en esa línea".

En el caso concreto de Bujalance, "en la fase de alegaciones no se presentó ninguna alegación", a lo que ha añadido que el proyecto "establece una serie de medidas compensatorias bastante severas". "No en vano, eso no quiere decir que cualquier ciudadano tiene derecho a presentar su disconformidad frente a la actuación de la Administración pública y nosotros desde la Junta lo respetamos, por supuesto", ha añadido de manera escueta.

Y ha insistido en que en cualquier procedimiento "existen diferentes fases en las que se puede alegar y expresar una voluntad diferente a la que la Administración está promoviendo", cosa que en Morente -según el consejero- no ha tenido lugar.

Los plantas proyectadas en la comarca del Alto Guadalquivir de Córdoba llevan por nombre Guadalquivir 1, Guadalquivir 2, Guadalquivir 4 y Guadame Solar, y de construirse conformarían una macroplanta que se extendería por los términos municipales de Bujalance, Pedro Abad, El Carpio, Montoro y Córdoba, ocupando 619,72 hectáreas. Es el equivalente a la superficie de 840 campos de fútbol. A estos cuatro proyectos, los más próximos a Morente, se sumarían otros cuatro más en el término bujalanceño, que llevan por nombre Guadame Solar 1, 2, 3 y 4.

Son muchos los motivos esgrimidos por los vecinos para oponerse. El primero, la pérdida de terreno cultivable: "Ocupar tierras agrícolas para la energía fotovoltaica supone una pérdida del imprescindible y ya menguado potencial agrícola", advierten. Como efecto, acarreará "un incremento de las importaciones agrícolas y una mayor dependencia alimentaria a nivel global".

También alertan de efectos "perniciosos" sobre el patrimonio cultural, paisajístico -al entender que "el paisaje es la imagen del ecosistema" y "constituye la primera evidencia de la calidad ambiental y natural de un territorio"-, el turismo y, sobre todo, la biodiversidad.

Una zona de Alto Valor Ambiental

Y es que, advierte la Asociación de Vecinos de Morente, el núcleo poblacional y sus alrededores incluye áreas de "alto valor ambiental y ecológico". Por aquí pasa, por ejemplo, el arroyo del Asno, calificado como hábitat de interés comunitario por la existencia de olmedas mediterráneas. "Constituye un auténtico corredor verde para los mamíferos, entre los que destaca el lince ibérico", explican.

A esto se suma que las áreas agrícolas ampliamente abiertas o en mosaico del término se ubican cercanas a un área incluida dentro del ámbito de aplicación del plan de recuperación y conservación de aves esteparias. Aprobado por la Junta de Andalucía en el año 2011, contempla los tendidos eléctricos, los aerogeneradores y las instalaciones fotovoltaicas como algunas de sus "principales amenazas". Para los vecinos, además, la "cercanía inmediata" a la zona esteparia El Carpio-Córdoba "hace inviable" por sí misma la construcción de plantas solares sobre estos terrenos agrícolas, pues "actúan como limitante de los movimientos y dispersión de las aves", al tiempo que impiden la posibilidad de ampliar territorio.

En la zona es posible divisar el sisón, el cernícalo primilla o el águila culebrera. Mención aparte -advierten- merece el aguilucho cenizo, considerada una de las diez rapaces más amenazadas de Europa. El 50% de su población se encuentra en la Península Ibérica y, precisamente, los parajes de Las Flores y El Hierro, que serán ocupados por las plantas solares parcialmente, son lugares habituales de nidificación, como ya está demostrado.