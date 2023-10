Jorge Jiménez, alcalde de La Rambla: "Me pregunto qué va a quedar para los cordobeses si Pedro Sánchez es investido"

El popular Jorge Jiménez asumirá la presidencia del Consejo de Alcaldes de su partido tras los buenos resultados obtenidos en las pasadas elecciones municipales en La Rambla, donde logró mayoría absoluta. "Es un buen momento para impulsar a la Campiña Sur y seguir avanzando en nuestros municipios", se propone sobre el hecho de que la comarca empieza a no ser tan roja.

-Afronta su segundo mandato, en esta ocasión con mayoría absoluta, ¿a qué achaca este importe respaldo popular?

-Creo que los rambleños han podido ver en estos años una buena gestión y un compromiso serio, rotundo y fuerte de este equipo de gobierno por La Rambla y por mejorar la vida de los vecinos. Los rambleños han visto que hay otra forma de hacer las cosas y les ha gustado. Tengo que decir que los cuatro años que han pasado no han sido nada fáciles. A los pocos meses de llegar, nos sorprendió una pandemia y la crisis sanitaria, económica y social que trajo consigo, y eso nos obligó a cambiar la hoja de ruta. Aquello se superó y pudimos hacer muchas cosas e iniciar muchas otras en las que ahora estamos trabajando para culminarlas de la mejor manera posible. Los vecinos han visto todo eso, ganas, compromiso, buen trabajo, seriedad y claridad, y por eso nos han vuelto a apoyar con una mayoría muy amplia. Lo mismo que ha pasado en Andalucía con el gobierno de Juanma Moreno. El cambio llegó a La Rambla, igual que sucedió en Andalucía, y las cosas van mejor.

-¿Cuáles son sus objetivos para el presente mandato?

-El primero, seguir trabajando para mejorar mi pueblo y para que mis vecinos tengan más calidad de vida. Además, vamos a seguir mejorando las infraestructuras y espacios públicos, fomentando el acceso a la vivienda social, adaptando nuestro planeamiento urbanístico a la nueva Ley andaluza para garantizar el desarrollo futuro de nuestro municipio, buscando nuevo suelo industrial para nuestros empresarios y emprendedores y aprovechando las oportunidades que nos brindan proyectos tan importantes como la Base Logística del Ejercito que se ubicará en Córdoba. Vamos a seguir impulsando a nuestros sectores productivos que son motor de creación de puestos de trabajo, y llevando por estandarte a la alfarería y la cerámica. También seguimos apostando por nuestra agricultura y apoyando al sector agrícola y agroalimentario, el pilar principal de nuestra economía. Asimismo, seguiremos fomentando el empleo, potenciando el turismo, cuidando de nuestros mayores y dependientes, de nuestros jóvenes, trabajando en la igualdad y en la diversidad, mejorando la seguridad en nuestro pueblo, garantizando la sostenibilidad y cuidando nuestro medio ambiente.

-¿Algún proyecto pendiente del anterior mandato que vea como una espinita clavada y que considera imprescindible?

-Como decía, en el anterior mandato tuvimos que cambiar la hoja de ruta por las circunstancias que nos trajo la pandemia. Algunos de nuestros compromisos electorales no se pudieron hacer realidad, aunque sí completamos una gran mayoría. Seguimos trabajando en ellos y en nuevos proyectos, como son la mejora de la eficiencia energética de los edificios municipales, en la recuperación de nuestro patrimonio histórico, en la mejora de los camios rurales de titularidad municipal, en el arreglo y mejora de calles y espacios públicos, entre otros muchos.

-¿Va a cambiar algún aspecto de su modelo de gestión a la anterior legislatura?

-Los rambleños han aceptado muy bien nuestra forma de hacer las cosas, porque contamos con ellos para todo. Nuestro modelo de gestión se basa en un lema principal: La Rambla la construimos entre todos, y todos juntos podemos conseguir más. Todo aquel que tenga algo bueno que aportar para mejorar La Rambla siempre es bienvenido, y siempre hemos tenido las puertas abiertas a todos los rambleños, a los inversores, empresarios, entidades... Hemos dado ejemplo de saber escuchar, de dialogar y de consensuar los asuntos más importantes con los grupos de la oposición, y hemos sacado adelante muchas iniciativas gracias a esta forma de gestionar, sin hacer ruido innecesario, sin bronca política.

-El acceso a La Rambla es un proyecto que la Junta de Andalucía tiene pendiente desde hace años ¿en qué momento se encuentra esta iniciativa?

-Es uno de los proyectos más esperados por los rambleños porque ha estado durante mucho tiempo metido en un cajón, olvidado por los anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía. Además, la remodelación de la carretera ha sido manoseada tanto por PSOE como por IU durante años, prometiendo obras que luego nunca se hicieron realidad porque nunca tuvieron intención de llevarlas a cabo. Fue el gobierno de Juanma Moreno el que reinició el proyecto, redactó un estudio nuevo, ha llevado a cabo todos los trámites administrativos, que son muchos y complejos, y ahora mismo está el proyecto redactado y dispuesto para salir a licitación por un importe de 3,7 millones de euros a cargo de fondos europeos. Tenemos el compromiso de la Consejería de que estas obras de remodelación llegarán pronto y los rambleños tendremos una carretera de acceso a nuestro pueblo acorde con la magnitud de vehículos grandes y pequeños que entran cada día a La Rambla.

-¿Qué otros proyectos tienen pendientes las distintas administraciones públicas con su municipio?

-Otro de los proyectos que también ha impulsado el gobierno de Andalucía es la construcción de una depuradora para La Rambla y Montalbán para dar solución a las aguas residuales de ambos municipios. La Junta ya ha adjudicado el proyecto a la empresa Dragados por un montante de 13 millones. Los plazos previstos son seis meses para la redacción del proyecto, 12 meses parta la ejecución y seis meses para la puesta en funcionamiento y prueba de las instalaciones. Y me conta que pronto comenzará el desmonte de tierras en el terreno. Es un proyecto de gran envergadura, técnicamente complejo porque lleva 13 kilómetros de colectores, cuatro estaciones y tres puntos de bombeo necesarios por la orografía. Pero estoy seguro de que será una realidad en los próximos años y dará solución a la realidad de las aguas residuales de ambos municipios. Y tenemos otro proyecto importante que estamos desarrollando en colaboración con la Diputación, como es la nueva caseta multiusos del recinto ferial de La Minilla. Es un nuevo espacio que contará con 800 metros cuadrados para poder llevar a cabo multitud de eventos durante todo el año.

-La cerámica y el barro son los grandes emblemas del municipio, ¿cuál es el estado de salud del sector? ¿Habría que cambiar algo?

-La alfarería y cerámica de La Rambla camina con paso firme y vive un buen momento. Las fábricas se llenan de pedidos procedentes de medio mundo, grandes firmas y reconocidos restaurantes apuestan por la cerámica rambleña para vestir sus mesas, incluso la cerámica de La Rambla se hace presente en pasarelas de moda, incrustada en bellos trajes y con proyección internacional. Y todo ello es gracias al esfuerzo de muchos años de los hombres y mujeres del sector, personas valientes, entregadas a este noble oficio que han sabido evolucionar, pero sin perder el sabor de siempre y la tradición milenaria de modelar el barro. No es fácil abrir las puertas cada mañana para sacar moldes de barro, levantar botijos o pintar cientos de cacharros a pincel, y más en un mundo globalizado donde la competencia más atroz ya no está en la calle de al lado. Ahora la competencia viene de China, de India, de Brasil y no tiene límites. Por eso admiro al sector alfarero rambleño. Siempre me tendrán a su lado para llevar a cabo las iniciativas que sean necesarias en beneficio del sector y de todo el pueblo de La Rambla.

-¿Van a mantener el actual modelo de EnBarro divido en dos fases?

-Este modelo nació del propio sector hace años, en 2017, cuando la exposición tradicional se pasó al mes de junio. Se hacía en una carpa en el recinto ferial de La Minilla y el Concurso Internacional de Alfarería y Cerámica continuó haciéndose en verano, coincidiendo la entrega de premio con las vísperas de las fiestas patronales de San Lorenzo. El sector y la propia Exposición de Alfarería y Cerámica han ido evolucionando con el paso de los años, adaptándose a los tiempos y buscando siempre la profesionalización de la muestra. En el año 2021 con gran apoyo del sector llevamos la exposición a las Caballerizas Reales de Córdoba en pleno festival de Patios y fue un éxito rotundo que abrió una gran puerta a nuevos mercados y horizontes. Pero Enbarro nunca se ha ido de La Rambla porque es de los rambleños, y junto al sector llevamos dos ediciones celebrando esta muestra en octubre en la Plaza de los Trinitarios, un lugar precioso y lleno de historia, y con éxito de público y de negocio. Desde el Ayuntamiento de La Rambla seguiremos impulsando Enbarro de la mano del sector, como hemos hecho hasta ahora, porque lo que es bueno para la alfarería y la cerámica es bueno para La Rambla.

-La sequía se ha convertido en un problema de primera magnitud, ¿qué medidas se están tomando en La Rambla para el ahorro de agua?

-Hemos seguido todas las indicaciones para el ahorro de agua que nos han llegado desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y desde otras administraciones. Así prohibimos el riego con agua de la red o el llenado de piscinas, y los rambleños están concienciados en el uso responsable del agua. Aun así, en La Rambla contamos con una captación de agua propia que hasta el momento no ha dado ninguna señal de debilidad. Además, contamos con dos captaciones de agua no potable que hemos estado usando para cubrir las necesidades de los agricultores para hacer los tratamientos fitosanitarios en sus cultivos, y para el mantenimiento de parques y jardines.

-Hace varios años se planteó crear una Policía Local Mancomunada, ¿cuándo se va a poner en marcha?

-Esto es un proyecto que engloba a varios municipios y que necesita del acuerdo y el impulso de todos ellos para hacerlo posible. Eso conlleva definir todos los aspectos y no dejar nada en al aire. Todavía se tienen que resolver cuestiones como las retribuciones de los efectivos policiales y otros asuntos. Por parte de La Rambla, seguimos trabajando en ello para culminar el proceso.

-En octubre del año pasado, se habló de la creación de un nuevo camino de peregrinación entre La Rambla y Montilla vinculado a la figura de San Juan de Ávila, ¿en qué situación se encuentra esta iniciativa?

-Esta iniciativa partió el Obispado de Córdoba. Un proyecto muy bonito en el que colaboramos Montilla y La Rambla, que acogimos con agrado y con toda la colaboración que se nos requería. El Ayuntamiento de La Rambla va a participar en esa Ruta Avilista con los componentes de cerámica que llevarán los monolitos que delimiten el camino que lleve a los lugares donde vivió San Juan de Ávila en Montilla. Estamos a la espera de que nos den nuevas indicaciones para continuar con el proyecto.

-El PP recibió un gran respaldo popular en las anteriores municipales en el conjunto de la provincia, ¿qué explicación le da a este éxito?

-Los cordobeses han visto la forma de gobernar del Partido Popular en Andalucía y ya no tienen miedo. Durante muchos años hemos vivido con miedo al cambio, un hecho que hizo mucho daño a esta tierra situándola a la cola de España en cuanto a desarrollo económico y creación de empleo, y a la cabeza en corrupción, en paro y en falta de oportunidades. Ahora, gracias al empuje de los andaluces y de los cordobeses, hemos dejado atrás esa etapa y Andalucía y Córdoba caminan a buen paso siendo referentes para otros territorios. Además, en el PP de Córdoba tenemos alcaldes que han hecho un gran trabajo en sus municipios en estos años y son referentes de buena gestión. Me refiero a los alcaldes de municipios como Córdoba, Cabra, Cañete de las Torres, Priego o Pozoblanco, entre otros más.

-¿Qué le pide al equipo de gobierno de la Diputación de Córdoba, de su propio partido?

-Le pido lo mismo que al resto de administraciones públicas a las que llamo constantemente a sus puertas: que atienda las demandas de este municipio, que nos ayude a impulsar proyectos y políticas que redunden en el crecimiento de nuestro pueblo, y que podemos mejorar juntos los servicios públicos que reciben los rambleños, para sí mejorar su calidad de vida. Yo estoy convencido que el actual gobierno de la Diputación provincial va a tener muy en cuenta a La Rambla, ya lo estoy comprobando en algunas cuestiones, y podremos sacar adelante numerosas iniciativas.

-¿Está la campiña roja dejando de ser roja? Están los casos de La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros, el buen resultado de Cabello de Alba en Montilla…

-Le repito lo que le decía antes. Los ciudadanos están valorando la buena gestión, la forma de hacer las cosas de los hombres y mujeres del Partido Popular y están dando su confianza a nuestro proyecto. Tenemos el respaldo del gobierno de Andalucía con Juanma Moreno a la cabeza, y ahora también el respaldo de la Diputación de Córdoba gobernada por el Partido Popular. Es un buen momento para impulsar a la Campiña Sur y seguir avanzando en nuestros municipios.

-Acaba de ser nombrado presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Córdoba, un órgano interno que ha denunciado que el gobierno de Pedro Sánchez se ha olvidado de la provincia y fomenta la desigualdad entre los españoles, ¿en qué sentido?

-Cierto, esta misma semana mis compañeros me han propuesto como presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Córdoba. Todavía no es definitivo, debe ser aprobado por el Comité Ejecutivo Provincial, pero tengo que decir que he recibido la propuesta con sorpresa y con gran honor. Como digo, en el PP de Córdoba hay grandes alcaldes y alcaldesas que están haciendo brillar a sus municipios y es un privilegio poder coordinar ese Consejo de Alcaldes junto a mi compañera la alcaldesa de Villaralto, Celia Valverde. Y decimos que Pedro Sánchez se ha olvidado de Córdoba porque es una realidad, solo hay que mirar los proyectos competencia del Gobierno de España en la provincia y ver que no se han llevado a cabo. Las inversiones para Córdoba en los Presupuestos Generales del Estado están muy por debajo de la media andaluza y nacional, y ahora encima el PSOE pretender ceder al chantaje de los independentistas y dar todo lo que le pidan solo por seguir en el poder. Me pregunto qué va a quedar para los cordobeses. Es evidente que habrá desigualdad entre territorios y entre españoles.