El socialista Isaac Reyes ya es el nuevo alcalde de Villanueva de Córdoba

Isaac Reyes Vioque ha tomado posesión en la mañana de este sábado como nuevo alcalde de Villanueva de Códroba. El socialista sucede en el cargo al popular Gabriel Duque, que a su vez accedió a la Alcaldía hace un año tras la marcha de María Dolores Sánchez a la Junta de Andalucía.

Villanueva de Córdoba es uno de los escasos municipios cordobeses donde el PSOE ha conseguido cambiar el color del Ayuntamiento.

Con una lista renovada, el PSOE logró el pasado 28 de mayo mayoría absoluta (ocho concejales), mientras que el PP bajó a cinco ediles.

El equipo de gobierno socialista estará integrado por Isaac Reyes, Ana Isabel Torralbo, Pedro Gómez, Susana Rosa Cristín, Miguel Ángel Puerta, Eulalia María Cepas, María Natividad Pedraza y Noel Blázquez. Los cinco concejales del PP, que pasan a la oposición, son Gabriel Duque, Juana Gutiérrez, Antonio Cabrera, Miguel Ángel Cañuelo y Juana Redondo.

Isaac Reyes se ha dirigido a los jarotes después de la investidura y ha señalado que este nombramiento “es un hito en mi vida personal, porque aquí he nacido, he crecido y he podido formar una familia, por lo que esto para mí supone un reto de un calibre extraordinario”.

Reyes ha expresado que “tenemos un claro mandato de nuestros vecinos, que se trata de abrir u tiempo nuevo en nuestro pueblo, centrado en defender los intereses de nuestro pueblo”. El nuevo alcalde de Villanueva de Córdoba ha señalado que quiere que los vecinos perciban que “este será el mandato de la apuesta por la juventud y de la acción política ambiciosa”.

Reyes Vioque ha expresado que es consciente de la difícil labor a la que se enfrenta porque “estamos obligados a desatascar asuntos que llevan enquistados y paralizados durante años”.

En este sentido, se ha referido a la construcción definitiva del centro de salud, la apertura del matadero comarcal o la construcción de un pabellón polivalente que nos permita tanto relanzar eventos ya consolidados como es el caso de la Feria del Jamón Ibérico de Bellota de Los Pedroches, así como impulsar nuevas ferias comercial para exponer las muchas oportunidades que tiene tanto la comarca de Los Pedroches como Villanueva de Córdoba”.

El nuevo alcalde ha reservado una parte importante de su discurso a la juventud: “Son merecedores de que echemos el resto por ello, ya que tenemos que hacer de Villanueva de Córdoba un lugar mejor donde vivir, un pueblo de oportunidades que sea el elegido por esa juventud, que por desgracia poco a poco han tenido que abandonar la localidad”.

El alcalde saliente y nuevo portavoz del PP, Gabriel Duque, ha felicitado a Isaac Reyes y le ha deseado lo mejor en su gestión como alcalde porque sus aciertos redundarán para bien en Villanueva de Córdoba. Duque ha expresado que su oposición será tranquila pero rigurosa.