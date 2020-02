IU denuncia que la moción pactada para cambiar de alcalde en Castro del Río "burla la ley"

Izquierda Unida ha denunciado este sábado que la moción de censura pactada que permitirá el cambio de alcalde en Castro del Río "burla la ley, es moralmente reprochable y hasta legalmente podría serlo", ya que "se censura" como alcaldesa a la independiente María Ángeles Luque y, a continuación, se la nombra como teniente de alcalde.

"La mayoría de nuestro pueblo no se merece esta farsa", ha denunciado el portavoz de IU en Castro, José Luis Caravaca, quien ganó las elecciones municipales pero que fue desalojado de la Alcaldía por un acuerdo entre el PP, tres concejales expulsados del PSOE y una independiente, que en junio fue investigada alcaldesa.

El tripartito ha convocado para el próximo 6 de marzo el Pleno del relevo, que se hará como moción de censura ya que la legislación, en caso de dimisión, haría alcalde de manera instantánea a Caravaca. Para IU, este relevo "es sorprendente", aunque coincide "en la literalidad de la propuesta, puesto que es merecedora de la censura por la inactividad que el Ayuntamiento de Castro del Río está sufriendo durante estos últimos nueve meses".

"Si no dimite la alcaldesa es porque de esa manera no podría ser alcalde el candidato propuesto en la moción de censura, ya que un no adscrito, expulsado del PSOE, que no encabezaba la candidatura, no puede mejorar la situación ni política ni económica y ha tenido que recurrir a la moción de censura en una fórmula que burla la ley", incide IU.

La coalición de izquierdas ha recordado que fue la "fuerza más votada en las anteriores elecciones municipales". "Esta moción de censura no se debe circunscribir a la actual regidora, sino al equipo gobernante en su totalidad, puesto que la parálisis que sufre el municipio es responsabilidad de todos ellos", ha insistido.

"Nuestra reflexión es que la situación creada vulnera gravemente lo prometido en campaña electoral, es decir, el PSOE dijo en campaña que no pactaría con la derecha. De ahí que su candidata sea la que mantiene esta promesa y es la que forma el grupo del PSOE", han recalcado.

Para IU, además, la moción de censura "contraviene el deseo expresado en las urnas por casi 3.000 electores que votaron por un gobierno de izquierdas, que asisten atónitos como la derecha gobierna el Ayuntamiento de Castro con las áreas más importantes, como son Urbanismo, Hacienda o Personal y a la que se le reserva los dos últimos años de legislatura". Y es que el acuerdo del tripartito es que el popular Julio Criado sea alcalde en los últimos dos años del mandato.