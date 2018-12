Productores piden beneficios para el olivar de Córdoba para compensar el anterior IRPF

El gravamen al olivar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) vuelve a sembrar controversia en Córdoba. El presidente de la Asociación Jóvenes Agricultores (Asaja), Ignacio Fernández de Mesa, ha lamentado que el Gobierno central, una vez publicada la orden de módulos para 2019, "no haya corregido el agravio que está sufriendo el olivar cordobés con respecto a otras provincias olivicultoras limítrofes al no haberse reducido los módulos del olivar de aceite de Córdoba".

La organización agraria ha criticado que la nueva publicación no recoja ningún cambio en relación al año pasado, cuando a Córdoba se le aplicó un gravamen superior que a Jaén pese a las demandas de los productores pese a que en ambas provincias el efecto de la sequía había sido similar. Asaja confió en que finalmente en la orden de reducción de los módulos por motivos de inclemencias meteorológicas "se produzca una modificación del texto".

Y es que las comarcas olivareras de producción de aceite de oliva de Córdoba y Jaén tienen "enormes similitudes”, y son muchos de los términos municipales productores colindantes en ambas provincias, por lo cual “no es razonable ni justo que, teniendo las mismas circunstancias, el tratamiento fiscal sea discriminatorio hacia Córdoba".

Por estos motivos, la organización agraria solicita que sean revisados los módulos para el olivar en toda la provincia de Córdoba y "se asimilen a los aprobados en la orden anterior para Jaén, dejando para los productos del olivo un 0,18 en todos los términos municipales". De igual modo, la aceituna de mesa en Córdoba, fundamentalmente la variedad hojiblanca, está en las zonas limítrofes con Málaga y Sevilla y "tampoco es razonable ni justo que, siendo zonas olivareras comunes, en estas dos provincias se redujera y en Córdoba no, por lo cual solicitamos que se asimilen a los aprobados en la orden para Málaga y Sevilla, dejando para la aceituna de mesa un 0,18 en todos los términos municipales".

Compromiso del PSOE

El pasado agosto, la diputada provincial del PSOE por Córdoba María Jesús Serrano subrayó que su grupo parlamentario iba "a trabajar" para que los olivareros de la provincia disfrutaran de los mismos beneficios fiscales en la recaudación del IRPF que los de Jaén para paliar las pérdidas por la sequía, y anunció en este sentido que estudiaría que estas medidas se apliquen "de la forma que sea, con carácter retroactivo, en el próximo ejercicio o como marque la normativa". Sin embargo, el PSOE se mantuvo ayer en silencio.

El secretario provincial de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Miguel Cobos, recordó ayer dicho compromiso y reclamó al Ministerio de Hacienda que permita una declaración complementaria para corregir la diferencia del IRPF respecto a la provincia de Jaén del pasado ejercicio. Cobos insistió en que el Gobierno central podría abrir este procedimiento para realizar una devolución con carácter retroactivo.

Su homóloga en COAG, Carmen Quintero, confió en que "no se vuelvan a repetir los agravios" de la pasada campaña. "Si se actuó mal el año pasado, esperamos que vuelva a repetirse el mismo error", insistió. Hasta el momento, el Gobierno central no contempla beneficios fiscales en ningún territorio de Andalucía al no haberse producido situaciones meteorológicas adversas.