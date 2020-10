El Guijo, Fuente Carreteros y Zuheros, los últimos fortines contra el covid en Córdoba

Apenas suman 2.100 habitantes entre los tres, y a estas alturas de 2020 puede decirse que a El Guijo, Fuente Carreteros y Zuheros los ha tocado la varita de la diosa Fortuna. O han hecho algún tipo de conjuro inalcanzable para los demás. Estos tres pequeños municipios constituyen algo así como la resistencia numantina al coronavirus, auténticos fortines, las únicas tres localidades cordobesas que, desde el inicio de la crisis sanitaria, no han registrado ni un solo caso de covid-19.

"Es solo suerte, no hay otra explicación", resume la alcaldesa zuhereña, Manuela Romero (PSOE), intentando encontrar el porqué de este aguante. A las once, entre higueras y olivos, el municipio se ve tan tranquilo. El Castillo parece un funambulista gigante haciendo malabares en un risco y, a sus pies, abuelos y nietos se mezclan con los turistas que nunca han dejado de llegar a Zuheros, incluido en la red de los Pueblos más Bonitos de España. "Este verano vivimos algo de turismofobia. Como aquí no teníamos contagios, había visitantes que paseaban sin la mascarilla. Eso se ha superado", resume Romero. La localidad, cuenta la regidora, no ha parado de recibir visitas pese a las restricciones, y el verano ha sido "casi igual" en términos de afluencia que temporadas anteriores, exceptuando los extranjeros, que no han llegado.

En la plaza de la Paz, la terraza del asador Los Palancos no da respiro, las cabezas de los turistas otean el paisaje de olivos y peñas desde las almenas de la fortaleza y un buen número de senderistas terminan su ruta perdiéndose en el laberinto de calles blancas. "Ahora todo el mundo cumple las normas. No ves a nadie sin mascarilla, se respetan las distancias...", agradece la alcaldesa.

Aparte de la "suerte", el Ayuntamiento "ha hecho un gran esfuerzo" para mantener el virus a raya. Por ejemplo, un arco desinfectante rocía con líquido antivirucida todos los vehículos que llegan, y la cartelería llamando al respeto de las normas se mezcla con los pendones que cuelgan de los balcones y que retratan la devoción de los vecinos a su patrona, la Virgen de los Remedios, e incluso a otras advocaciones cercanas, como la Virgen de la Sierra de Cabra o la del Rosario de Luque. "Algo puede haber influido", dice una vecina cargada con bolsas de la compra a la salida de La Despensa de Yoli, el ultramarinos que abastece a buena parte del vecindario.

Puede discutirse por qué el coronavirus no ha llegado a este rincón de la Subbética, pero no que Zuheros, free covid todavía, es una de las localidades más bellas de todo el Sur de España. Desde la cubierta del centro polivalente, que sirve también como plaza pública, el caserío parece un cuadro cubista pintado a brochazos blancos. Y allá donde terminan las calles, se extiende el olivar infinito de la Subbética.

Pero, ojo, esto no es un decorado. La vida cotidiana, con sus mascarillas y su hidrogel, espera a la vuelta de cualquier esquina: el repartidor del pan que enfila la calle Mirador Fernández Guerra, el estanco de Mari Carmen con su ajetreo continuo, el vaivén de tractores en la cooperativa olivarera Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, un corrillo de vecinos en el pilar, entre podencos y gallinas... "Quizás el aire tan fresquito que tenemos ha ayudado", bromea la regidora.

Fuente Carreteros, dos años de segregación

También Fuente Carreteros, de 1.100 habitantes, en la Vega del Guadalquivir, se mantiene como un municipio milagrosamente sin tocar por el SARS-CoV-2. "Empezamos a tomar medidas al inicio del estado de alarma, con el reparto de gel hidroalcohólico y desinfecciones continuas de los espacios públicos, y los vecinos están muy concienciados", relata el alcalde, el independiente José Manuel Pedrosa.

Los carretereños, mayoritariamente, optaron por hacer la compra en la cooperativa de consumo Virgen de Guadalupe, en lugar de desplazarse a grandes superficies de ciudades próximas como Écija, a apenas 20 kilómetros, lo que ha podido servir como cordón sanitario, valora el regidor. También aceptaron sin polémicas la suspensión de las fiestas patronales, a mediados de agosto, cuyo presupuesto el Ayuntamiento destinó a un verano cultural que ha incluido cine, teatro, títeres y actuaciones musicales, todo al aire libre y respetando el distanciamiento social, subraya Pedrosa.

"Estamos orgullosos de los resultados, pero como en cualquier otro lugar se vive con miedo", reconoce el primer edil. Y, al igual que ocurrió en Zuheros, relata el "cierto temor" que surgió este verano cuando los carretereños emigrados a Valencia, Barcelona o Madrid regresaron al pueblo en busca de un destino seguro donde pasar las vacaciones. Por suerte, la situación se superó y "esa angustia se ha resuelto".

Queda la espinita clavada por no haber podido celebrar los dos años de segregación de Fuente Palmera, que se cumplió el 2 de octubre, y la incertidumbre por qué ocurrirá el día de los Santos Inocentes con la danza de los locos. "Estamos estudiando la posibilidad de que sea virtual, porque es una celebración donde hay mucho contacto. Lo tenemos en suspenso", dice.

El Guijo se vuelca con la residencia Santa Ana

En la comarca de Los Pedroches, esta semana se conocía cómo El Guijo, de 355 habitantes, se ha quedado como la única localidad en la que aún no se ha detectado ningún caso positivo de coronavirus, un hecho que para los guijeños supone un respiro para que la vida continúe tranquila, lo que no es óbice para que se sigan manteniendo en todo momento las medidas de seguridad e higiene. Si algo tienen claro los vecinos es que deben cuidarse mucho por ellos y por sus familias, informa Rosa G. Aperador. El Guijo es el segundo municipio más pequeño de Córdoba, solo por delante de Fuente La Lancha.

En este contexto, existe un motivo muy claro para todos los vecinos, la residencia de mayores Santa Ana, donde 28 residentes son cuidados con todas las medidas pertinentes, debe ser inexpugnable para el virus. En pleno estado de alarma, nueve de sus trabajadoras se confinaron con los mayores para evitar todo contacto con el exterior. Pasado aquello, se siguen manteniendo unas medidas muy estrictas para que siga estando libre del virus. Desde el Ayuntamiento se colocaron unas vallas alrededor de la residencia para evitar la entrada de gente a los patios, un espacio que para los residentes supone un respiro a su alargado confinamiento. Las visitas de los familiares están permitidas, cuidando mucho las distancias con los residentes, algo que para ellos es fundamental para mantenerlos animados.

La vida cotidiana en El Guijo sigue su curso. El hecho de que solo exista una tienda de alimentación y dos bares hace que las aglomeraciones de gente no sean uno de los problemas en la localidad. Sin embargo, muchos de sus vecinos trabajan en Pozoblanco, adonde se desplazan diariamente, pero siempre cuidándose mucho para mantener ese estatus de pueblo libre de coronavirus.

El curso escolar ha comenzado sin contratiempos, la veintena de alumnos mantiene las distancias en unas clases amplias y un patio dividido por zonas, aunque la vida en el exterior es distinta. Ellos pasean y juegan por las calles siempre con las mascarillas y habiéndose adaptado a la perfección a unas nuevas medidas de higiene que parecen haber llegado para quedarse.

Los vecinos se paran a charlar cuando se encuentran por las calles, siempre distantes y con las mascarillas. Estar libre del virus hasta el momento es una alegría contenida que puede quebrarse cualquier día, pero hasta entonces, la tranquilidad de saberse seguros les da una sensación de seguridad que quieren seguir manteniendo por mucho tiempo más.