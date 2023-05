La Guardia Civil investiga una posible sumisión química en la agresión sexual de Puente Genil

La Guardia Civil investiga una posible sumisión química en la agresión sexual a una joven en Puente Genil, según han informado a El Día fuentes próximas al caso. El suceso se produjo en la noche del viernes y, hasta el momento, no se han practicado detenciones.

El teniente coronel jefe de operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Emilio Muñoz Arcos, desveló ayer que la denuncia no apunta “en principio” a que fuese grupal. “Aunque en un principio no apunta la denuncia a ese hecho”, a que la violación fuese grupal, “la investigación no está finalizada y pueden variar las circunstancias que en un principio conocemos”, explicó a los medios de comunicación.

Otras fuentes consultadas informaron de que la víctima apuntó en la denuncia que alguien pudo haberle echado alguna sustancia en la bebida.

Los hechos están siendo investigados por la Unidad de Policía Judicial del Instituto Armado.

Mintras, en Córdoba capital, la Policía Nacional investiga otro caso de agresión sexual por posible sumisión química, unos hechos por los que la Policía Local ya ha detenido a una persona.

La víctima fue localizada sobre las 02:00 del lunes cuando deambulaba por el barrio de la Fuensanta. La joven se encontraba "desorientada" y "en mal estado", por lo que un vecino contactó con la Policía Local para denunciar la situación.

La chica fue trasladada al Hospital Universitario Reina Sofía, donde ha sido examinada. Los análisis confirmarán el presunto episodio de sumisión química.