Concentración silenciosa en Puente Genil en repulsa a la agresión sexual a una joven

El Ayuntamiento de Puente Genil, con el alcalde, Esteban Morales, a la cabeza, ha secundado en la mañana de este lunes una concentración silenciosa de cinco minutos en repulsa a la agresión sexual a una joven de 23 años, unos hechos que se produjeron en la noche del viernes 12 de mayo y que están siendo investigados por la Guardia Civil.

Tras el acto, en el que también han participado integrantes del Movimiento Feminista de Puente Genil, el alcalde ha mostrado su solidaridad con la víctima y ha condenado firmemente los hechos. “Estamos a la espera de que la Guardia Civil concluya su investigación, determine a los culpables y la ley se ocupe de ellos con el máximo rigor”, ha dicho Morales, quien ha añadido que “Puente Genil es un pueblo libre de violencia.

"Llevamos mucho tiempo trabajando junto con la Guardia Civil, Policía Local, Juzgados y centros de salud para arbitrar medidas de prevención de este tipo de conductas, y tenemos que dar un paso hacia adelante condenando estos delitos”, ha incidido.

Morales ha informado de que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la joven víctima de la agresión los servicios municipales de asesoramiento jurídico y de psicología con los que cuenta el Centro de Información a la Mujer de la delegación de Igualdad, y “vamos a estar con la víctima y con la Guardia Civil, pendientes de su trabajo, que comenzó el pasado viernes”.

Sobre los hechos, el alcalde ha dicho desconocer el contenido de la denuncia. “La Guardia Civil únicamente nos ha informado de una presunta agresión sexual, no nos ha identificado a la víctima, ni donde ocurrió, únicamente estamos a la expectativa de que se determinen los autores y que se pueda proceder a la detención de los mismos”, ha recalcado Morales, quien ha señalado que “desde el Ayuntamiento no podemos aventurarnos a ofrecer otro tipo de información de la que no disponemos, y tampoco tenemos constancia de que sea uno o más autores los que están detrás de estos hechos”.

Por último, el alcalde ha indicado que se está a la espera de que pudiese haber alguna detención en las próximas horas, y que desde el Ayuntamiento no ha habido ningún tipo de contacto con la familia de la joven.