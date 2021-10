El Gobierno mantiene la indefinición sobre el Cercanías entre Palma del Río y Villa del Río

Es más, Valenzuela ha explicado que tras los estudios de demanda, "los números no dan", lo que no significa tampoco que se dé por perdido el proyecto, ni mucho menos. "Les hemos hecho ver cómo Córdoba, a raíz de la implantación de la base logística y el campus de Formación Profesional puede aumentar esa demanda en los próximos años, y eso se está teniendo en cuenta, y aunque los números iniciales no dan ", ha añadido.

De momento, lo único que ha acertado a decir este viernes 15 de octubre la subdelegada del Gobierno en la provincia, Rafaela Valenzuela, en su análisis de los PGE para la provincia, es que aumentarán los servicios en los lugares donde ya haya estaciones en servicio; es decir, Palma del Río, Posadas y Villa del Río. No llevar a confusión porque no tiene nada que ver con la puesta en marcha del tren.

Construcor considera muy pobres los PGE destinados a Córdoba

La Asociación de Empresarios de la Construcción de Córdoba (Construcor) considera que la partida de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 destinada a Córdoba es "muy pobre y no cumple, en absoluto, con las necesidades de la provincia". El Consejo de Gobierno cree, en primer lugar, que "no es justificable una reducción de la partida respecto a los vigentes actualmente en casi 45 millones de euros -un 24%-, cuando se trata de los presupuestos más expansivos de la historia reciente del país" y se pregunta de dónde sale "esta arbitrariedad que sitúa a Córdoba a la cola en inversión por habitante en Andalucía y el conjunto del país". Asimismo, valora como "no útiles" algunas de las inversiones asignadas, en este caso la del baipás de Almodóvar del Río, que "no tienen reflejo finalista en la provincia". Igualmente, Construcor señala que las inversiones en materia de infraestructuras "son claramente insuficientes y no fomentan el desarrollo del territorio según sus necesidades y según las posibilidades abiertas en los Presupuestos".