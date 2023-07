Todo lo que tienes que saber de la Feria Real de Puente Genil 2023

Seguridad Social es una banda liderada por José Manuel Casañ, que se hizo muy popular gracias a éxitos como Chiquilla, Quiero tener tu presencia, Comerranas o María Manuela. Con 40 años de música y carretera a sus espaldas, es una apuesta segura para animar a un público de todas las edades. Lo mismo ocurre con No me pises que llevo chanclas, grupo mítico de la localidad sevillana de Los Palacios, asociado a la incombustible voz de Pepe Begines y que ya sabe lo que es dejar su impronta en Puente Genil en anteriores ediciones de la Feria. En la Caseta Municipal sonarán clásicos de toda la vida como Bolillón, Y tú de quién eres, El Canario o Las calles de Chicago, conocidos por todo el público. Las entradas para todos los espectáculos estarán a la venta desde el jueves 27 de julio en la Casa Ciudadana.

Para el viernes 18 de agosto, Día de la Mujer , quedan reservadas las actuaciones de la Orquesta Stylo y el grupo Los Mickeys de Utrera. Y para la jornada de clausura, la del sábado 19 de agosto, los encargados de poner el punto y final a la Feria Real 2023 serán el grupo de versiones Miss Gin, el grupo de agropop No me pises que llevo chanclas, y la actuación de Tenllado DJ.

“Quiero hacer hincapié en la situación que nos hemos encontrado, ya que desde Festejos no se había hecho ningún tipo de contratación ni tampoco había partida para ello ”, ha señalado Reina, quien ha recalcado que en esas condiciones la situación no podía ser similar a la del año 2022, “donde la partida para actuaciones musicales en la Caseta Municipal fue de 63.000 euros y para las del colegio Agustín Rodríguez fue de 90.000 euros”.

Seguridad Social y No me pises que llevo chanclas , dos formaciones musicales de referencia en la década de los 90, serán los principales reclamos para el gran público dentro de la programación de actuaciones musicales de la Feria Real de Puente Genil 2023 .

Antonio Aguilar, autor del cartel de la Feria Real 2023

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco y el concejal delegado de Festejos, Joaquín Reina, han presentado el cartel de la Feria Real 2023, una obra del pontanés Antonio Aguilar Avilés que destaca por su colorido y trazos modernistas. Reina ha explicado que este año “hemos querido darle un gran protagonismo al cartel anunciador con una apuesta clara y firme por un artista rompedor e innovador como Antonio Aguilar, que representa un arte moderno que, a la par, puede conjugarse con unos estilos clásicos”. La idea, ha señalado, era “cambiar el rumbo” con respecto a carteles de ediciones anteriores, razón por la cual se ha apostado por el trabajo de Antonio Aguilar “que tiene un estilo muy particular en sus obras”. Por su parte, el autor del cartel ha indicado que, para su elaboración, ha plasmado su carácter innovador que se sale de lo clásico. “He querido evitar los tópicos habituales de este tipo de carteles, optando por reflejar la algarabía y la actitud de la gente cuando va a la Feria, es decir, me he querido basar más en las personas”, argumentó, añadiendo que su estilo “es muy personal y se inspira en el impresionismo alemán de principios del siglo XX, en los que destacan los colores y las formas”. Posteriormente, “empecé a ver carteles de principios del siglo XX de las ferias de Sevilla y de Córdoba, fijándome en esas imágenes de gitanos y gitanas bailando sevillanas”, que ahora le han servido de inspiración. No es la primera vez que una obra de Antonio Aguilar se convierte en cartel de la Feria Real de Puente Genil. Ya ocurrió hace justo ahora una década, con un trabajo que destacó también por su “vistosidad, colorido y alegría”.