Las jornadas técnicas de la Feria del Olivo de Montoro abordan las últimas innovaciones en agricultura

Olivicultura 4.0. ha sido el primer módulo de las jornadas técnicas de la Feria del Olivo de Montoro. En ellas, Victoria González (del CSIC) ha hablado sobre Sensores, drones y satélites. Aplicaciones prácticas para la agricultura, dando un repaso a las principales tecnologías y plataformas que se usan en la monitorización del estado del cultivo y que pueden apoyar en la toma de decisiones en olivicultura.

Concretamente, se han presentado algunas de las aproximaciones actuales al uso de indicadores remotos en cultivos leñosos, y en particular en olivicultura, haciendo énfasis en las aplicaciones que cada una de las plataformas (proximal, alta resolución con vuelos aéreos y media resolución con satélite) ofrece, así como sus ventajas e inconvenientes en función de la escala de trabajo.La segunda intervención de la mañana ha estado a cargo de Ignacio Lorite (del Ifapa), quien ha ha presentado la ponencia Efectos del cambio global en el cultivo del olivo. Monitorización. "El pronosticado cambio climático ya es un hecho que está afectando a la sostenibilidad del olivar andaluz. Para proporcionar soluciones, el primer paso es conocer los impactos del cambio climático sobre los sistemas olivareros mediterráneos. Este conocimiento no es fácil, puesto que intervienen multitud de factores que no son fáciles de caracterizar y que en la actualidad aún no son del todo conocidos, y, por lo tanto, están asociados a un alto nivel de incertidumbre. Para superar estas limitaciones, la experimentación y monitorización de los sistemas olivareros es una valiosa herramienta", ha insistido.

Ha indicado que, en la actualidad, el nivel de sensorización alcanzado permite caracterizar los sistemas olivareros de manera rápida, precisa y económica, permitiendo conocer el comportamiento de los diferentes tipos de olivar en función de las condiciones meteorológicas existentes o recreadas empleando invernaderos de clima futuro que reproducen de forma precisa las condiciones meteorológicas previstas en el futuro.

Por su parte, Javier Hidalgo (también del Ifapa) ha incidido en la Plataforma Servifapa para la programación de riego en olivar. Presentada en 2015, está siendo de utilidad para muchos técnicos y agricultores que pueden calcular las necesidades de riego de sus plantaciones de olivar y aplicar estrategias de riego deficitario. Hidalgo ha destacado que desde el Ifapa se está trabajando para renovar la aplicación, introduciendo importantes mejoras en el cálculo del riego y el comportamiento de las variedades, así como la fertilización.

A esta ponencia le ha seguido Riego de precisión y eficiencia energética, a cargo de Emilio Camacho (del Etsiam - UCO), que ha versado sobre cómo abordar a través de la transición digital una gestión del riego en olivar que mejore la eficiencia en el uso del agua, automatice la toma de decisiones y reduzca los costes de explotación. También se ha abordado un análisis de dependencia energética del riego en olivar y las estrategias a seguir para ahorrar energía, así como el uso de energías renovables.

José Núñez, responsable comercial de Pulverizadores Fede, ha tomado el relevo de las ponencias presentando Smartomizador. Tratamientos foliares inteligentes. Pulverizadores Fede es líder en tecnología para protección de cultivos de alto valor. Diseñan y desarrollan soluciones para el campo que aúnan atomizadores y nebulizadores de precisión con herramientas digitales de gestión agronómica.

Como muestra de ello, han desarrollado SCG, un dispositivo de integración 4.0 en el sector de los cultivos de alto valor, el cual procesa órdenes de trabajo en campo (arado, pulverización, poda, cosecha…), recopila y procesa los datos de dichos trabajos, permite el control detallado de costes, operarios y mantenimiento de los aperos agrícolas.

También han mostrado el Smartomizer H3O, un atomizador inteligente y conectado que regula y ajusta la aplicación de los tratamientos fitosanitarios en función de la masa vegetal del cultivo. Este atomizador reduce la deriva hasta en un 50%, el uso de pesticidas en un 25% y en cuatro litros por hora el consumo de combustible.

A continuación, el proyecto Innolivar y Olivicultura 4.0 ha tomado el relevo. Esta iniciativa, respaldada por la Universidad de Córdoba y la Interprofesional del Aceite de Oliva, basa sus cimientos en el estudio, análisis y desarrollo de estrategias de I+D, adaptadas a la demanda del sector empresarial y centrándose en el avance de prototipos que mejoren la tecnificación y rentabilidad económica del olivar.

Coordinado por Jesús Gil Ribes, catedrático de Ingeniería Rural de la Universidad de Córdoba, el proyecto desarrolla innovación y tecnología para un olivar sostenible en 12 líneas: cosechadoras basadas en vibración y sacudida; vehículos para altas pendientes; atomizadores inteligentes; equipos de hileras y picado de restos de poda; control de cárcavas; reingeniería de almazaras; cata química; lucha biológica contra la verticilosis; lucha biológica contra la mosca del olivo; nuevas variedades para el olivar en seto; cosechadoras para olivar de mesa y logística y trazabilidad en verdeo. En total, se ha desarrollado por 10 grupos de investigación de la Universidad de Córdoba con la colaboración de 24 empresas del sector.