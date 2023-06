Fangoria, Varry Brava y Macaco, protagonistas del festival Cañeteando de Cañete de las Torres

Fangoria, Varry Brava y Macaco protagonizan la X edición del festival Cañeteando, que se celebra en la localidad cordobesa de Cañete de las Torres el sábado 24 de junio. Los conciertos son gratuitos.

Alaska y Nacho Canut (Fangoria) se encuentra en activo desde los 80 y representan uno de los dúos más populares del pop español, con éxitos actuales como Espectacular, Dramas y comedias o Geometría polisentimental.

Su último trabajo discográfico es Ex profeso, un epé que forma parte de la trilogía Existencialismo pop y Edificaciones palabras.

Puede considerarse una batidora de todos los sonidos por los que ha evolucionado su trayectoria, pues pasan del house revisado con sonidos actuales (Un poco todo), al glam (Un vampiro para dos), el tecno (Lo imposible), el pop disco-diva eurovisiva (No me compensa, no lo vuelvo a hacer ¿qué gano yo con todo esto?) y el rock'n'roll (Satanismo, arte abstracto y New York Dolls).

Varry Brava es un grupo español creado en Murcia en el año 2009, formado por los oriolanos Óscar Ferrer (vocalista), Aarön Sáez (teclados) y Vicente Illescas (guitarra). En enero de 2022 participaron en el Benidorm Fest, donde compitieron para representar a España en el festival de Eurovisión 2022 en Turín, con el tema Rafaella. Su último sencillo es Bambú.

Macaco es el alter ego de Daniel Carbonell Heras (Barcelona, 6 de agosto de 1972). Su música es una mezcla de rumba, reggae y funk con acentos electro de música hispanoamericana y de rumba.

El alcalde de Cañete, Félix Romero, ha subrayado este jueves que el festival Cañeteando "sirve para demostrar que Cañete tiene estilo propio y que es el mejor pueblo para venir, para vivir y para invertir". Cañeteando "nace como arranque de la temporada de verano para dinamizar nuestro pueblo, convertirlo en referente joven y apoyar nuestra hostelería", ha continuado. Y ha informado de que, en esta ocasión, se habilitará un espacio específico para el botellón.