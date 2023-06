Romero (PSOE): "Ofrecemos una oposición útil y velaremos por los derechos ciudadanos y los servicios públicos"

El nuevo portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, ha ofrecido e durante su discurso en el Pleno de constitución de la institución "una oposición útil y de mano tendida" al nuevo gobierno que regirá el Palacio de la Merced -con el popular Salvador Fuentes como presidente- "en beneficio de los 77 municipios y cuatro ElAS de la provincia para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y garantizarles unos servicios públicos de calidad" con la única línea roja de "no dar ni un paso atrás en derechos, oportunidades ni servicios".

“Nos tendrá enfrente ante la más mínima actuación partidista e injusta que detectemos; y si se desperdicia un solo euro en algo que no sea igualar las oportunidades de nuestros vecinos y, en especial, los que habitan en los pueblos con más dificultades”, ha sentenciado Romero dirigiéndose a Fuentes, a quien le ha insistido en que el grupo socialista hará durante el mandato una oposición útil y de mano tendida "cuando se trate de pensar a lo grande, sin dejar a nadie atrás y especialmente a quienes más necesitan de las administraciones y los servicios públicos".

"Lo he demostrado en multitud de ocasiones en el Ayuntamiento de Córdoba, pienso mantener la búsqueda de consenso y el acuerdo como nuestra forma de actuar sin encontrarnos aquí en el no por el no, en la confrontación estéril", ha incidido.

El portavoz socialista ha asegurado que el grupo socialista va a trabajar para que estos próximos cuatro años sean de avance, prosperidad y oportunidad para todos los vecinos de la provincia, "vivan donde vivan" y que "pondremos toda nuestra dedicación y experiencia en llevar a la práctica la justicia social y la igualdad de oportunidades, que son las señas de identidad de nuestra organización política, en la vida de todos los cordobeses y cordobesas".

El también edil del Ayuntamiento de Córdoba ha urgido al nuevo gobierno de la Diputación a la convocatoria de la Mesa del Agua, un foro donde participen todas las administraciones responsables "para solucionar, de una vez por todas, el grave problema del agua que sufren los vecinos y vecinas de la comarca de los Pedroches y del Valle del Guadiato".

También ha demandado "una cooperación institucional con los alcaldes y alcaldesas y con los hombres y mujeres que conocen con detalle las necesidades de sus pueblos y de sus vecinos y vecinas, sean del color que sean, para que sientan a esta institución como el principal apoyo para reforzar sus servicios, su bienestar y, en definitiva su calidad de vida".

Romero ha aprovechado para llamar a la Diputación a explotar al máximo las nuevas oportunidades que trae consigo la Base Logística del Ejército de Tierra, "un proyecto del Gobierno de España, del gobierno socialista de Pedro Sánchez, que tiene que irradiar desarrollo mucho más allá de los terrenos del polígono de la Rinconada para lograr que de una vez por todas que Córdoba capital deje de vivir de espaldas a su provincia y, desde esta sede, sentar las bases para que otros municipios de la provincia puedan acoger empresas y las industrias auxiliares necesarias para este proyecto, creando empleo de calidad, afianzando la población a sus pueblos", ha sentenciado.

Tras apuntar el problema de la despoblación "que carcome muchas otras provincias y que en Córdoba no nos podemos permitir", el portavoz socialista ha apostado por "mantener un mundo rural vivo y activo, con servicios y oportunidades para todos y todas, que siga acompañando a uno de nuestros principales motores económicos, la agroindustria, un sector del que somos referentes y del que podemos sentirnos especialmente orgullosos".

Romero también se ha referido a la "diversidad y pluralidad" de la provincia que aglutina una de las capitales más pobladas del país, ciudades medias, pueblos medianos y algunos especialmente pequeños. "Tenemos vecinos que viven a la orilla del Guadalquivir y de su Vega, otros en la dehesa más extensa de Europa y otros en mitad de Sierra Morena. Hay quienes conviven en las inmediaciones de un parque natural y otros muchos desarrollan su proyecto de vida en un mar de olivos o de viñas", ha detallado antes de apremiar que "todos los cordobeses y todas las cordobesas merecen lo mismo, una respuesta que se ajuste a sus necesidades que son bien diferentes y oportunidades para su desarrollo".

El diputado socialista ha relatado que para eso hacen falta servicios "y servicios de calidad, educación y sanidad, competencia de otras instituciones, pero aquí tenemos muchas responsabilidades que dependen de nosotros, como por ejemplo asegurar un suministro de agua de calidad, de recogida de basura, conexiones de transporte, oferta cultural y deportiva, apoyo a sus empresas o las conexiones básicas en un mundo digitalizado e hiperconectado", ha defendido.