El Cristo de los Parrilla ilustra el cartel anunciador de la Semana Santa 2021 de Priego

La Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Priego de Córdoba ha presentado los carteles de la Semana Santa, el Corpus Christi y los Domingos de Mayo. En esta ocasión, será la imagen del Cristo de los Parrilla, atribuida a Alonso de Mena y ubicada en la parroquia de la Asunción, la que ilustra la semana de Pasión en este 2021.

La fotógrafa prieguense Mariló Vigo es la autora de esta impresionante instantánea, que como ella misma ha explicado "ha sido un trabajo en equipo" que ha dedicado a su madre, la también fotógrafa ya fallecida Carmela Medina.

Por otro lado, la imagen de la Virgen del Buen Suceso aparece en el cartel anunciador de los Domingos de Mayo. Se trata de una fotografía realizada por el joven prieguense José Antonio García, que según ha explicado, "presenta la imagen de una de las tallas marianas más bellas de Andalucía en un contexto primaveral como es el verde de la arboleda que lo enmarca todo". Según García, "para mí, mayo es el Buen Suceso, una coqueta pero a la vez gran hermandad con la que crecí entre procesiones, montaje de retablos y sábados de rifas".

Asimismo, se ha dado a conocer el cartel de la festividad del Corpus Christi, realizado por el presidente de la Asociación de Fotografía de Priego (Afopriego), Miguel Hidalgo. Como ha detallado, "representa lo que todos los cofrades deseamos de un jueves que es sin duda uno de los que brillan más que el sol, un día de fiesta, de fe y de alegría".

De igual forma, la Agrupación ha dado a conocer las distinciones honoríficas en este año 2021. El título de cofrade ejemplar ha recaído en Mercedes Pedrajas, tras la propuesta realizada por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Su hermano mayor, José Manuel Nieto, ha destacado su labor "desinteresada, callada, ausente de todo protagonismo, realizada con el compromiso personal de una actuación cercana con la persona necesitada de ayuda".

Por su parte, la homenajeada ha agradecido el reconocimiento indicando que "considero que lo que se me premia no es más que un inmenso privilegio, me considero tan solo un instrumento en las manos de Jesús Nazareno para dar lo que yo he recibido gracias a él".

Por último, la medalla de la Agrupación de Cofradías ha recaído en el canal de televisión local Telepriego tras la propuesta de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Oración en el Huerto y María Santísima de la Paz y la Cofradía del Santo Entierro de Cristo y María Santísima de la Soledad Coronada.

El hermano mayor de la Hermandad de la Paz, Antonio González, ha destacado la cercanía, la caridad y la profesionalidad de este canal, cualidades que han desarrollado especialmente durante este último año. Su director, Rafael Cobo, ha indicado que para "Telepriego y para el equipo humano que la conformamos es todo un orgullo que nuestro trabajo reciba un reconocimiento de este calibre por parte del mundo cofrade de nuestra localidad, algo que para nosotros tiene un profundo significado, ya que desde 2015, año en el que nuestra empresa comenzó su andadura, la relación de Telepriego con las cofradías y hermandades prieguenses ha sido muy estrecha".