Coronavirus: La Junta propone el toque de queda en Montoro entre las 02:00 y las 07:00

Los vecinos de Montoro tendrán que permanecer en sus viviendas entre las 02:00 y las 07:00. El comité territorial de Salud Pública de Alto Impacto de Córdoba, más popularmente conocido como comité de expertos, ha determinado este miércoles imponer un toque de queda en el municipio del Alto Guadalquivir cordobés, que a 28 de julio soporta una incidencia acumulada de 1.086,8 casos por 100.000 habitantes, resultado de sumar 101 contagios en los últimos 14 días.

La Junta de Andalucía ha determinado, que, sobre la base de los informes de evaluación específica realizados por la Sección de Epidemiología de las respectivas delegaciones territoriales de la Consejería de Salud y Familias, se "ha decidido restringir la libertad de movimiento en horario nocturno", esto es, de 02:00 a 07:00.

La medida afecta también a los municipios malagueños de Estepona y Marbella, donde la transmisión del coronavirus también supera estos umbrales. Se trata de los tres primeros municipios andaluces en los que se podría aplicar esta medida.

La Administración autonómica, a través de su gabinete jurídico, ya ha solicitado la ratificación judicial de la medida adoptada, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Por tanto, el toque de queda no entrará en vigor Dichas medidas no entrarán en vigor hasta que no emita ratificación el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.