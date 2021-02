Coronavirus Córdoba: Fuente La Lancha vuelve a quedarse a cero aunque suspende todas las fiestas

Tras unas semanas muy duras como consecuencia de los contagios de covid-19 aflorados tras las fiestas de Navidad, la localidad de Fuente La Lancha, la más pequeña de Córdoba, ha vuelto a quedarse a cero casos, como ha difundido el propio alcalde, José Chaves (PSOE).

El primer edil ha agradecido a todos los vecinos el "comportamiento ejemplar" para cumplir con las medidas de seguridad impuestas por las autoridades sanitarias, que ha mantenido bares y comercios no esenciales clausurados, y un cierre perimetral que ya se ha levantado.

"Todo esto ha hecho que esta situación a la que nos vimos abocados inesperadamente después de la Navidad la hayamos podido superar", ha reconocido el primer edil lanchego. Chaves, no obstante, ha hecho un llamamiento a los vecinos para "no relajarse". "Debemos seguir como últimamente venimos haciendo para que el excelente y responsable trabajo de todos no vuelva a cogernos desprevenidos, evitando así episodios de los que nos podamos arrepentir", dice en un comunicado.

El Ayuntamiento, en todo caso, ha anunciado la cancelación "definitiva" de todas las actividades y muestras culturales previstas para los próximos meses, entre ellas el Carnavalillo, la convivencia del Día de Andalucía, la Feria del Dulce, las procesiones de Semana Santa y la romería de Nuestra Señora de Guía.

"Pensemos en nuestros mayores e hijos. Si nos cuidamos nosotros, cuidamos a los demás. Ahora, más que nunca, hay que aparcar el egoísmo personal en beneficio de todos", ha llamado el alcalde. Según el Instituto de Estadística de Andalucía (IECA), Fuente La Lancha ha registrado diez contagios desde el inicio de la crisis sanitaria que, afortunadamente, no han causado ninguna muerte.